عمر كمال: أنا متربي تربية ناشفة.. أبويا كان بيضربني بأي حاجة

تحدث مغني المهرجانات عمر كمال، عن نشأته وعلاقته بوالده، قائلًا: «أنا متربي تربية ناشفة، أبويا كان راجل شيخ، كل صلاة يسألني صليت ولا لأ، اتوضيت ولا لأ، حتى يوم الجمعة بيكون بيصلي في الشغل، يسألني صليت الجمعة فين، والخطيب اتكلم عن إيه، ويسأل حد من صحابة صلى في الجامع ده عشان يتأكد أنا بقول صح ولا بكذب».

وأضاف «كمال»، خلال حواره في برنامج «لحظات جريئة»، مع الإعلامي أحمد سالم، على شاشة «القاهرة والناس»، أنه كان يخاف من والده بشدة، وكان يتحاشى القيام بأي شيء خاطئ حتى لا يتعرض للضرب، «كنت أخاف أعمل أي حاجة غلط عشان ميضربنيش، كان ممكن يضرب بأي حاجة، درفة دولاب، حزام، بالإيد، أي حاجة».

من ناحية أخرى، تحدث شادي محمد، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، عن علاقته بوالده، خلال حواره في نفس البرنامج، «أبويا كان أهلاوي أوي ، لكن مكانش حابب إني أدخل المجال ده، في مرة عرف أني في التمرين، ولما رجعت حط حزمة الكورة على مقص صاج، بضربة واحدة كانت تطلع قطعتين».

وتابعت: «أنا روحت عيطت لامي قامت جابت لي غيرهم، كنت بعدي على البيت تديهالي وأروح ألعب، في مرة حد صاحب أبويا أقنعه جه اتفرج عليا، جبت جون في الدقيقة 91، شوفته في المدرجات، بقيت عاوز أجري على اوضه اللبس، كنت عاوز أسيب الماتش، راح عزمني على العشا وقالي مكنتش أعرف إنك واصل للمرحلة دي، كنت وقتها 15 سنة».