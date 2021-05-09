بـ5 طعنات نافذة.. زوج يقتل زوجته لشكه في سلوكها بالخانكة

قتل زوج زوجته بسكين المطبخ، بعدة طعنات بالصدر والبطن لشكه بسلوكها، وإقامة علاقة غير شرعية مع نجل خالتها، بمركز الخانكة، فلقت مصرعها في الحال.

جرى ضبط المتهم وأحيل للنيابة العامة برئاسة المستشار أحمد البوشى، رئيس النيابة، والذي أمر بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، كما أمرت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وحبس المتهم.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغ بقيام شخص بقتل زوجته بسلاح أبيض «سكين» بدائرة المركز، لشكه في سلوكها ووجود علاقة غير شرعية بينها وبين نجل خالتها.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، والعقيد محمد حسنى رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة، وتبين قيام «أ. أ.ع»، 44 سنة، بقتل زوجته «ل. ز. أ»، 39 سنة، بسلاح أبيض «سكين» لشكه في سلوكها ووجود علاقة غير شرعية بينها وبين نجل خالتها، بطعنها 5 طعنات بمناطق متفرقة بالصدر والبطن، وجرى نقل الجثة لمستشفى السلام.

وتم ضبط المتهم وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم وطلب تحريات المباحث، وندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان ملابساتها وأسبابها.

في وقت سابق؛ شهدت القناطر الخيرية حادثا مأساويا، حيث أقدم عاطل على قتل نجلته بضربها بقطعة خشبية، حتى لفظت أنفاسها وماتت، بسبب أنها «بترد عليه وحش»، بحسب أقواله، وتم نقل الجثه لمستشفى القناطر الخيرية، وألقي القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.