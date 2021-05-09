استقرار أسعار الذهب اليوم عالميا ومحليا بسبب إجازة البورصات العالمية

استقرت أسعار الذهب سواء عالميًا ومحليًا، اليوم الأحد الموافق 9 مايو، بسبب إجازة البورصات العالمية وأسواق المال الأسبوعية، ليثبت السعر عند نفس النقطة منذ نهاية معاملات أمس السبت.

وثبتت أسعار المعدن النفيس سواء عالميًا أو محليًا، بسبب الراحة الأسبوعية لأسواق المال والبورصات العالمية، على أن يتم تداول المعدن الأصفر في البورصة العالمية غداً الإثنين، وسط صعوبة في تحديد ما إذا كان الاتجاه سيكون مرتفعا أو منخفضا.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد، بالإضافة لباقي الأعيرة الأخرى وهى عيار 24، وسعر عيار 18 والجنيه الذهب وسعر الكيلو والأونصة، على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي بين 903 و905 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية ما بين 790 و792 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 677 و679 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، اليوم الأحد، بين 6320 و6336 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم الأحد

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال بمصر، اليوم الأحد الموافق 9 مايو، 922.98 جنيه، و58.90 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 807.62 جنيه، و51.54 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال، و692.24 جنيها و44.17 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

كانت أسعار الذهب، قد شهدت حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال العام الماضي، متأثرة بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث وصل سعر جرام الذهب إلى أعلى نقطة له في تاريخه في شهر أغسطس الماضي، حيث تخطى عيار 24 حاجز الـ1000 جنيه.

ويعاني الذهب من ضبابية في المشهد، حيث يجد الخبراء والمحللون الاقتصاديون صعوبة في توقع حالة الذهب خلال الفترة المقبلة، بسبب القفزات التي يمر بها، إذ حقق المعدن الأصفر ارتفاعا وصل لأكثر من 25% خلال عام 2020 فقط بسبب جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19».