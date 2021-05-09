مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك 2021، يبحث كثير من المسلمين بشكل يومي، عن مواقيت الصلاة بكل أنواعها، سواء السحور أو الآذان، لمعرفة موعد صلاة الفجر وبدء الصيام، وتحديد الوقت الأنسب والمناسب لصلاة القيام والتهجد، وتستعرض «الوطن» في هذا الصدد، موعد السحور وأذان الفجر اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان، في جميع محافظات مصر، وذلك وفقا للمعهد القومي للمساحة وإمساكية معهد البحوث الفلكية المصري، في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

موعد السحور وأذان الفجر اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و31 دقيقة.

صلاة المغرب 6:38.

السحور 1:07.

إمساك 3:07.

الفجر 3:27.

موعد السحور وأذان الفجر اليوم الثلاثاء 11 مايو الموافق 29 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و33 دقيقة.

صلاة المغرب 6:39.

السحور 1:06.

إمساك 3:06.

الفجر 3:26.

موعد السحور وأذان الفجر اليوم الأربعاء 12 مايو الموافق 30 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و35 دقيقة.

صلاة المغرب 6:40.

موعد السحور 1:05.

إمساك 3:05.

الفجر 3:25.

موعد عيد الفطر المبارك 2021

وأفادت الحسابات الفلكية لمعهد الفلك المصري، بأنّ هلال شهر شوال يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة المحلي (1900 جرينتش)، يوم الثلاثاء 29 من رمضان 1442 الموافق 11 مايو وهو يوم الرؤية.

ووفقًا للحسابات الفلكية لمعهد الفلك برعاية الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، يكون يوم الأربعاء 12 مايو هو المتمم لشهر رمضان، وهو نفسه موعد وقفة عيد الفطر 2021، وتكون غرة شهر شوال فلكيًا يوم الخميس 13 مايو، أي أول أيام عيد الفطر المبارك.