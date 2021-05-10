المستندات المطلوبة لحصول المطلقة على وحدات «الإسكان غير المباعة»

وحدات سكنية عدة، تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من حين لآخر، فى عدد من المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلقفة، كاملة التشطيب، وتسلم خلال 36 شهرا من موعد الإعلان عن الطرح.

ويتم الحصول على وحدة سكنية ضن الطرح الجديد، من خلال شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز، حيث تقدم تلك الوحدات للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

ووافق مجلس الوزراء، على قواعد محدثة لبيع وحدات إسكان اجتماعي تعد زائدة عن حد الطلب وشاغرة وغير مباعة، وذلك للجهات والأفراد.

وتتفق شروط الحصول على وحدة إسكان اجتماعي غير المباعة أو الفائضة، مع شروط الحصول على الوحدات السكنية، والمنصوص عليها داخل كراسة الشروط، وفقًا لمجلس الوزراء.

وأتاح الصندوق الفرصة للمطلقات، للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى غير المباعة والزائدة عن حد الطلب.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» المستندات المطلوبة لحصول المطلقة على وحدات الإسكان الاجتماعى غير المباعة.

المستندات المطلوبة

1- صورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.

2- صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة «وثيقة الطلاق».

3- شهادات ميلاد الأبناء القصر رقم قومي مُميكن، وقيد عائلي مُميكن.

4- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي «كهرباء أو غاز أو مياه».

وتتمثل الشروط العامة للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى غير المباعة، في أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا مصري الجنسية، وألا يقل سنه عن 21 عاما، ولا يزيد عن 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان.

وأن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملا، أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة «الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر» أيا كان نوعها بالمدن الجديدة، أو المحافظات سواء كانت في حوزته، أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين، أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.