محافظ شمال سيناء: تسليم الوحدات السكنية لأهالي رفح نهاية العام

قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن غالبية مدن المحافظة، تشهد حاليا أعمال تطويرية وتنموية كبيرة، موضخا أن الدولة تعمل على بناء مدينة رفح الجديدة، وانتهينا من بناء 84 عمارة، كل واحدة تضم 16 وحدة سكنية، وأنه من المخطط أن تُسلم هذه الوحدات إلى أهالي رفح بنهاية هذا العام الجاري.

وأضاف أن مدينة العريش، استحوذت على قسط كبير من بعض المشروعات التنموية، التي تشهدها محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى مدينة الشيخ زويد التي نالت هي الأخرى قسطها من تلك المشروعات، لإعادة ما سببه الإرهاب من خراب لهذه المدينة.

وأضاف «شوشة»، خلال مداخلة هاتفية، أمس السبت، مع قناة extra news، أن القيادة الرئاسية تولي اهتماما كبيرا لشمال سيناء وكل مدنها، وما يحدث في رفح والعريش والشيخ زويد خير دليل على ذلك.

وأشار محافظ شمال سيناء، إلى أن التركيز منصب خلال تلك المرحلة على التنمية المجتمعية وتحقيق مطالب الأهالي، من توفير المياه والكهرباء وشبكة طرق جيدة، وكل الأمور الخدمية التي تخض المواطن.

وقامت الدولة بالكثير من المجهودات خلال السبع سنوات الماضية، لتطوير سيناء بمحافظتيها الشمال والجنوب، حيث ستولي الدولة اهتماما كبيرا بسيناء ومدنها.

وكان قرر مؤخرا اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، تشكيل لجنة لإعداد المخطط الكامل لتطوير مدينة الشيخ زويد، موضحا أن تلك اللجنة معنية بتفقد المدينة، للوقوف على مستوى المرافق والخدمات المتواجدة بها، ودراسة إمكانات تطويرها لتحقيق أكبر استفادة منها، بالتسنيق مع مشايخ ورموز وأهالي المدينة.