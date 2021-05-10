الكاتب الكويتى سعود السنعوسي يستدعي «حنظلة» تضامنا مع الشعب الفلسطينى

أعلن الكاتب الكويتي سعود السنعوسي، تضامنه مع الشعب الفلسطيني، بعد التصعيد الأخير الذى يتعرض الشعب الفلسطيني على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث استدعى الكاتب الكويتي رسمة الكاريكاتير الشهيرة «حنظلة»، وهي «أشهر الشخصيات التي رسمها رسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي «1937- 1987».

ونشر السنعوسي رسمة لطفل فلسطيني يدير ظهره للعالم، وفي اللوحة صورة للمسجد الأقصى وتعليق «لن يُهدم»، كما نشر صاحب رواية «ساق البامبو» مجموعة من الصور على «فيس بوك» وعلق عليها: «على غرار حنظلة من قبل؛ أدر للعالم ظهرك إذا ما أولاك العالم ظهره.. فأنت الحق، انقذوا حي الشيخ جراح، المسجد الأقصى».

ومنذ السبعينات أصبح «حنظلة» رمزاً للهوية الفلسطينية، والتحدي حتى بعد موت مؤلف الشخصية، وهو طفل العشرة أعوام ولن يزيد عمره حتى يستطيع العودة إلى وطنه، ويمثل صبيا يظهر عاقدا يديه خلف الظهر رمزا لرفض الحلول الخارجية.

وتصاعدت حدة المواجهات التي تشهدها مدينة القدس منذ بداية شهر رمضان الجاري، بين قوات الاحتلال الإسرائيلي، وشبان مقدسيين، ومستوطنين من منظمة «لهافا» اليهودية اليمينية، ما أسفر عن إصابة ما يزيد عن 100 فلسطيني حسب الهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك إثر حالة غضب من الفلسطينيين من قيود رمضان التي يفرضها الاحتلال، ومسيرة متطرفين يهود تطالب بطرد العرب.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، يوم الجمعة: «إن 44 شخصا اعتقلوا وأصيب 20 ضابطا في ليلة من الفوضى في القدس»، كما اعتقلت القوات الإسرائيلية 20 فلسطينيا في باب العامود بالقدس الشرقية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» مساء الأحد.

وعلى المستوى المصري الرسمي عقد السفير نزيه النجاري، مساعد وزير الخارجية، اجتماعًا، أمس الأحد، مع سفيرة إسرائيل أميرة أورون، حيث تم التأكيد خلال اللقاء على موقف مصر الرافض والمستنكر لاقتحام السلطات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.

وذكرت وزارة الخارجية - في بيان صحفي سابق: أنه تم أيضا التشديد على ضرورة احترام المقدسات الإسلامية، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وصيانة حقوقهم في ممارسة الشعائر الدينية.