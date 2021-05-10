«المدارس اليابانية» تكشف الفرق بين الاجتماعات اليومية للطلاب
كتب:
كريم روماني
07:44 ص | الإثنين 10 مايو 2021
جانب من الأنشطة
قالت وحدة المدارس المصرية اليابانية، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الاجتماع الذي يعقد صباح كل يوم يعتبر نشاط يومى مدته 5 دقائق لطلاب المرحلة الابتدائية ويعقد لمدة 10 دقائق لمرحلة رياض الأطفال.
وأوضحت الوحدة: «أنه يقوم خلال الاجتماع قائدي كل فصل تحت إشراف المعلم بتقديم النشاط ويتعاون جميع تلاميذ الفصل في التنفيذ».
وأضافت: أن الهدف من هذه الأنشطة الاستعداد لبدء اليوم من خلال إلقاء التحية، ليبدأ اليوم بمشاعر طيبة في جو ممتع، حيث يقوم المعلم بتسجيل الغياب والحضور، ويطمئن على الحالة الصحية للتلاميذ.
ويبدأ اليوم والتلاميذ لديهم هدف يحاولون طوال اليوم تحقيقه، مؤكدة أن كل يوم يقف أحد التلاميذ أمام الجميع ويلقي خطاب لمدة دقيقة عن أي شيء يخصه أو يحبه، لافتة إلى أنه بعد انتهاء كل ذلك تأتي كلمة المعلم وكلمة قصيرة تحفيزية، ويتم إعلان التلاميذ بالتعليمات والتنبيهات وعرض جدول اليوم.
وبالنسبة لاجتماع نهاية اليوم، قالت وحدة المدارس المصرية اليابانية: «إنه يتم قبل مغادرة المدرسة، ومدته 5 دقائق في المرحلة الابتدائية، و10 دقائق في مرحلة رياض الأطفال».
وتابعت: «أن الهدف منه هو استعراض ما تم استفادته طوال اليوم هل تم تحقيق هدف اليوم أم لا، ويقوم التلاميذ بتحديد بطل اليوم من وجهة نظرهم، ومعرفة أسباب الاختيار، وتحديد توقعات وأهداف اليوم التالي، بالإضافة إلى معرفة جدول الغد، والإعلان عن قائدي الغد وتسليم الشارة لهم».
«التعليم»: مسموح لطلاب الثانوية العامة دخول الامتحانات بالكتاب المدرسي
وكانت وزارة التربية والتعليم، أكدت فى تصريحات سابقة أنه مسموح لطلاب الثانوية العامة دخول الامتحانات بالكتاب المدرسي، مشددة على ضرورة عدم تدوين أي عبارات عليه، لافته إلى أنه سيتم تكثيف الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس لتجنب الإصابة بفيروس كورونا بالتزامن مع عقد الامتحانات.
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