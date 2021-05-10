«المدارس اليابانية» تكشف الفرق بين الاجتماعات اليومية للطلاب

قالت وحدة المدارس المصرية اليابانية، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الاجتماع الذي يعقد صباح كل يوم يعتبر نشاط يومى مدته 5 دقائق لطلاب المرحلة الابتدائية ويعقد لمدة 10 دقائق لمرحلة رياض الأطفال.

وأوضحت الوحدة: «أنه يقوم خلال الاجتماع قائدي كل فصل تحت إشراف المعلم بتقديم النشاط ويتعاون جميع تلاميذ الفصل في التنفيذ».

وأضافت: أن الهدف من هذه الأنشطة الاستعداد لبدء اليوم من خلال إلقاء التحية، ليبدأ اليوم بمشاعر طيبة في جو ممتع، حيث يقوم المعلم بتسجيل الغياب والحضور، ويطمئن على الحالة الصحية للتلاميذ.

ويبدأ اليوم والتلاميذ لديهم هدف يحاولون طوال اليوم تحقيقه، مؤكدة أن كل يوم يقف أحد التلاميذ أمام الجميع ويلقي خطاب لمدة دقيقة عن أي شيء يخصه أو يحبه، لافتة إلى أنه بعد انتهاء كل ذلك تأتي كلمة المعلم وكلمة قصيرة تحفيزية، ويتم إعلان التلاميذ بالتعليمات والتنبيهات وعرض جدول اليوم.

وبالنسبة لاجتماع نهاية اليوم، قالت وحدة المدارس المصرية اليابانية: «إنه يتم قبل مغادرة المدرسة، ومدته 5 دقائق في المرحلة الابتدائية، و10 دقائق في مرحلة رياض الأطفال».

وتابعت: «أن الهدف منه هو استعراض ما تم استفادته طوال اليوم هل تم تحقيق هدف اليوم أم لا، ويقوم التلاميذ بتحديد بطل اليوم من وجهة نظرهم، ومعرفة أسباب الاختيار، وتحديد توقعات وأهداف اليوم التالي، بالإضافة إلى معرفة جدول الغد، والإعلان عن قائدي الغد وتسليم الشارة لهم».

«التعليم»: مسموح لطلاب الثانوية العامة دخول الامتحانات بالكتاب المدرسي

وكانت وزارة التربية والتعليم، أكدت فى تصريحات سابقة أنه مسموح لطلاب الثانوية العامة دخول الامتحانات بالكتاب المدرسي، مشددة على ضرورة عدم تدوين أي عبارات عليه، لافته إلى أنه سيتم تكثيف الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس لتجنب الإصابة بفيروس كورونا بالتزامن مع عقد الامتحانات.