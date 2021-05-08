محافظ القاهرة: غرامة 4 آلاف جنيه عقوبة المخالفين لمواعيد الغلق

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن هناك التزام كبير من المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافتيريات والمطاعم ودور السينما والمسارح بالعاصمة، بمواعيد غلق المحال في التاسعة، في اليوم الثاني لتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وأكد محافظ القاهرة، في تصريحات، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حررت عدة محاضر للمحال المخالفة لمواعيد الغلق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها.

وأشاد محافظ القاهرة بامتثال أصحاب المحال التجارية والباعة بمعظم أحياء العاصمة بقرار الغلق، مؤكدًا أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء في المسؤولية حتى انتهاء أزمة فيروس كورونا.

عقوبة المخالفين

وطالب محافظ القاهرة أصحاب المحال باستمرار الالتزام بمواعيد الغلق في التاسعة مساءً حرصًا على الصحة العامة، مشيرًا إلى أن غير الملتزمين بالقرار يعرضون انفسهم لعقوبات قانونية مشددة ودفع غرامات تصل لـ4 آلاف جنيه، وفي حال تقديم الشيشة يتم الغلق لمدة شهر على الفور، وفي حالة معاودة المخالفة يجوز للسلطة المختصة إلغاء الترخيص.

ارتداء الكمامة

وطالب محافظ القاهرة، المواطنينب، بالالتزام بارتداء الكمامات وتجنب الأماكن المزدحمة والتجمعات حرصًا على صحتهم.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالالتزام الشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك وخلال إجازة عيد الفطر، للحد من زيادة أعداد الإصابة بالفيروس والتصدي بحزم لمخالفات عدم ارتداء الكمامات الواقية والاستمرار في الحملات اليومية المكثفة على المقاهي والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية لمتابعة الالتزام بالمواعيد المعلنة من لجنة إدارة أزمة كورونا.

يذكر أن محافظ القاهرة قاد حملة أمس لمتابعة التزام المحال بتطبيق مواعيد الغلق بعدد من الأحياء تنفيذا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، من تطبيق مواعيد غلق المنشآت وارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي والحد من التجمعات.