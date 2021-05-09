وزير النفط العراقي يعلن إطفاء حريق البئر 183 في حقل بكركوك

أعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إسماعيل أنه تمت السيطرة اليوم الأحد على حريق البئر النفطي 183 في حقل باي حسن بمحافظة كركوك الذي تم استهدافه بتاريخ 5 مايو الحالي من قبل العصابات الإرهابية.

وأكد الوزير - في بيان، أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا أن العمليات الإرهابية الجبانة التي تستهدف الحقول والمنشآت النفطية لن توقف الجهد الوطني في العمل على إدامة الإنتاج والتصدير والحفاظ على الثروة الوطنية.. مشيدا بالجهود الوطنية المتميزة للعاملين في شركة نفط الشمال والجهات الساندة من الشركات النفطية الأخرى في إطفاء البئر المرقم 183 في حقل باي حسن بمحافظة كركوك.

وأشار إلى التعامل الفني المهني مع حريق البئر 183 رغم تعقيدات وخطورة معالجة هذه الحوادث نظراً للضغوطات العالية التي تتميز بها، والتمكن من السيطرة عليه في غضون أربعة أيام فقط بعد أن تمكنت في وقت سابق من السيطرة وإطفاء البئر 177 في الحقل المذكور.

يذكر أن حقل باي حسن بمحافظة كركوك قد تعرض بتاريخ 5 مايو 2021 لهجوم إرهابي أسفر عن تفجير بئرين نفطيين واستشهاد وجرح عدد افراد من افراد القوات الأمنية وشرطة الطاقة.