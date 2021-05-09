عاجل.. السيطرة على حريق بأرض زراعية في بني سويف

تمكنت قوات الحماية المدنية مدعمة بـ3 سيارات إطفاء بمعاونة الأهالي، من السيطرة على حريق شب، اليوم الأحد، بأرض زراعية، بقرية «قلة» التابعة لمركز إهناسيا، وأتت النيران على أطنان من البوص والتبن، ورؤس ماشية.

تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية بورود بلاغًا بنشوب حريق بأرض زراعية، بقرية «قلة» التابعة لدائرة مركز شرطة إهناسيا، وتم توجيه 3 سيارات إطفاء لموقع البلاغ.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمعاونة الأهالي، من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، التي أتت على أربعة أفدنة ونصف فدان من «التبن» وثلاثة أفدنة ونصف فدان من «البوص»، بالإضافة إلى بقرة وعجلان وحمار، ولم تسفر المعاينة الأولية عن أسباب اشتعال النيران، والتي من المرجح أن تكون اشتعلت بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو.

وأكد مصدر أمني، أن الحريق وقع بحوض البحر بقرية قلة، مركز إهناسيا، أسفر عن حريق نصف فدان تبن بأرض «عبد الجيد عابدين»، وفدان تبن آخر بأرض «نور حسين محمد خطاب»، وفدان بوص بأرض «سيد محمد أحمد»، وفدانين بوص وتبن بأرض «سيد محمد عبدالكريم»، وفدانين بأرض «عبد الحسيب محمد أحمد»، وفدان تبن وبقرة وعجلان وحمار بأرض «ناصر خطاب محمد» جميعهم يقيمون بذات القرية.

وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.