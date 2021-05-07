موعد عرض مسلسل كله بالحب الحلقة 26.. طارق يحاول العثور على عقود الفيلا

يشهد مسلسل كله بالحب بطولة زينة وأحمد السعدني وصابرين، متابعة كبيرة من الجمهور، ويعرض مسلسل كله بالحب الحلقة 26، في عدة توقيتات مختلفة لتناسب المشاهدين.

موعد عرض مسلسل كله بالحب الحلقة 26

يعرض مسلسل «كله بالحب» الساعة العاشرة والنصف مساء على قناة النهار دراما، وتُعرض إعادة الحلقة على القناة ذاتها الساعة الواحدة والنصف صباحًا، بينما تُعرض إعادة أخرى الساعة الثانية والنصف صباحًا، والثامنة صباحًا.

موعد عرض مسلسل كله بالحب الحلقة 26 على قنوات أخرى

كما تعرض الحلقة 26 من مسلسل كله بالحب، عبر قناة نايل دراما، الساعة الثامنة مساءً، وتعاد في الثانية عشر من منتصف الليل، وعلى قناة نايل لايف، الساعة العاشرة مساءً، والرابعة صباحًا، وعلى قناة روتانا دراما الساعة السادسة مساءً.

الحلقات السابقة من مسلسل كله بالحب

الحلقة السابقة شهدت تحولًا في محور أحداث المسلسل، حيث أظهرت أن نور قدري «شهد»، كانت على علاقة بطليق شقيقتها صابرين «إلهام»، أحمد السعدني «الدكتور طارق»، قبل زواجهما، وهي من سهلت له التعارف عليها والزواج منها، بهدف الحصول على الفيلا التي تملكها، ثم تنفصل عن زوجها ويعيشا سويًا.

كما نجح أحمد السعدني «الدكتور طارق»، في عقد اتفاق مع مصطفى درويش «إبراهيم كراكيبو»، بوضع بعض الحبوب المجهضة لطليقته صابرين «إلهام»، للتخلص من الجنين الذي قد يكون سببا في حصولها على الفيلا لأنها ستكون أما وحاضنة.

وبالفعل نفذ مصطفى درويش «إبراهيم كراكيبو» الاتفاق، بعدما حصل على موافقة سامر المصري «صبحي المحامي»، ووضع لها الحبوب، وحدث نزيف شديد لها، وبعد ذلك انتقلت إلى المستشفى وفقدت جنينها بعد عدة أيام من إقامتها في العناية المركزة، ليقترب طارق من الاستيلاء على الفيلا، وعلم الطبيب المعالج أنّ الجنين أُجهض بواسطة الحبوب، واقترح أحد أصدقاء صابرين «إلهام» إبلاغ الشرطة لمعرفة من وضع تلك الحبوب لها.