مسلسل كله بالحب الحلقة 25.. الدكتور عادل يطلب الزواج من إلهام

مسلسل كله بالحب الحلقة 25، شهد أول زيارة من محسن منصور «الدكتور عادل»، لمنزل «شهد» نور قدري، شقيقة «إلهام»، لطب الزواج من صابرين «إلهام»، وطلب من زوج شقيقتها مصطفى درويش «إبراهيم كراكيبو»، وبعدما وعده أنه سيتدخل لتحقيق طلبه، أخبره بعد ذلك، أنه لن يتدخل في ذلك الموضوع مرة أخرى.

مسلسل كله بالحب الحلقة 25.. شربيني يعود لأصدقاء السوء

وبعد غياب عدة حلقات عاد يوسف عثمان «شربيني»، في الظهور مرة أخرى في مسلسل كله بالحب الحلقة 25، حيث يسير مشروعه بشكل جيد، ويحاول التقرب من الفتاة التي أحبها، إلا أنه قرر العودة مرة آخرى لأصدقاء السوء، وشارك في حفلاتهم التي يتعاطون في المخدرات، لكن البنت التي يحبها علمت بما فعله، وعاتبته على ذلك.

الحلقات السابقة من مسلسل كله بالحب

الحلقة السابقة شهدت تحولًا في محور أحداث المسلسل، حيث أظهرت أن نور قدري «شهد»، كانت على علاقة بطليق شقيقتها صابرين «إلهام»، أحمد السعدني «الدكتور طارق»، قبل زواجهما، وهي من سهلت له التعارف عليها والزواج منها، بهدف الحصول على الفيلا التي تملكها، ثم تنفصل عن زوجها ويعيشا سويًا.

كما نجح أحمد السعدني «الدكتور طارق»، في عقد اتفاق مع مصطفى درويش «إبراهيم كراكيبو»، بوضع بعض الحبوب المجهضة لطليقته صابرين «إلهام»، للتخلص من الجنين الذي قد يكون سببا في حصولها على الفيلا لأنها ستكون أما وحاضنة.

وبالفعل نفذ مصطفى درويش «إبراهيم كراكيبو»، بعدما حصل على موافقة سامر المصري «صبحي المحامي»، ووضع لها الحبوب، وحدث نزيف شديد لها، وبعد ذلك انتقلت إلى المستشفى وفقدت جنينها بعد عدة أيام من إقامتها في العناية المركزة، ليقترب طارق من الاستيلاء على الفيلا، وعلم الطبيب المعالج أنّ الجنين أُجهض بواسطة الحبوب، واقترح أحد أصدقاء صابرين «إلهام» إبلاغ الشرطة لمعرفة من وضع تلك الحبوب لها.