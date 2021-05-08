مسلسل كله بالحب الحلقة 26.. صبحي المحامي يعترف بحبه لدهب

مسلسل كله بالحب الحلقة 26، شهد اعتراف سامر المصري «صبحي المحامي»، اعترافه بالحب لزينة «دهب»، الفتاة التي تعمل معه منذ سنوات طويلة في عمليات النصب، بحبه لها، وأنه رفض الإفصاح عن حبه لها منذ سنوات طويلة، لخوفه في أن تبتعد عنه بسبب حيها له وخاصة أنه متزوج ولدية طفلة بالمدراسة.

مسلسل كله بالحب الحلقة 26.. دهب تحذر صبحي من طارق

كذلك حذرته زينة «دهب»، من أحمد السعدني «دكتور طارق»، وأنه لن يسكت بعدما خدعه سامر المصري «صبحي المحامي»، وحصل على عقود الفيلا التي خبأها وحصل عليها بالنصب، وأخبرته أنه يخطط للانتقام منهم جميعا بعدما تركه الكل واكتشفوا أنه خائن بطبعه لا يدين بالولاء لأي منهم.

الحلقات السابقة من مسلسل كله بالحب

وكانت الحلقة السابقة، شهدت تحولًا في محور أحداث المسلسل، حيث أظهرت أن نور قدري «شهد»، كانت على علاقة بطليق شقيقتها صابرين «إلهام»، أحمد السعدني «الدكتور طارق»، قبل زواجهما، وهي من سهلت له التعارف عليها والزواج منها، بهدف الحصول على الفيلا التي تملكها، ثم تنفصل عن زوجها ويعيشا سويًا.

كما نجح أحمد السعدني «الدكتور طارق»، في عقد اتفاق مع مصطفى درويش «إبراهيم كراكيبو»، بوضع بعض الحبوب المجهضة لطليقته صابرين «إلهام»، للتخلص من الجنين الذي قد يكون سببا في حصولها على الفيلا لأنها ستكون أما وحاضنة.

وبالفعل نفذ مصطفى درويش «إبراهيم كراكيبو»، بعدما حصل على موافقة سامر المصري «صبحي المحامي»، ووضع لها الحبوب، وحدث نزيفا شديدا لها، وبعد ذلك انتقلت إلى المستشفى وفقدت جنينها بعد عدة أيام من إقامتها في العناية المركزة، ليقترب طارق من الاستيلاء على الفيلا، وعلم الطبيب المعالج أنّ الجنين أُجهض بواسطة الحبوب، واقترح أحد أصدقاء صابرين «إلهام» إبلاغ الشرطة لمعرفة من وضع تلك الحبوب لها.