«غرفة السياحة» عن حظر نقل المركبات السياحية للمصريين في العيد: «الخسائر فادحة»

قال محمد الجندي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة والسفر، إن قرار حظر نقل المركبات السياحية للمصريين بين المحافظات خلال إجازات العيد سيتسبب في خسائر فادحة للشركات، تُضاعف من معاناتها التي بدأت في فبراير من العام الماضي حين جاءت جائحة كورونا.

خياران كلاهما صعب

وأضاف لـ«الوطن» أن الشركات أمامها حلان حاليا، الأول: هو إلغاء الرحلات وتكبد خسائر كبيرة نتيجة طلب العملاء صرف كامل قيمة حجوزاتهم التي تم إلغاؤها في الوقت الذي لم ترد فيه الفنادق قيمة الحجوزات التي تحصلت عليها من الشركات وتعتبرها مقدما لحجوزات مستقبلية، وهو ما سيضع الشركة في موقف حرج أمام العميل، أما الحل الثاني فهو قيام الشركات بحجز أتوبيسات تابعة للنقل البري والمسموح لها بنقل الركاب بين المحافظات خلال العيد وهو ما يرفع قيمة البرنامج، خاصة أن شركات النقل السياحي لن يكون بمقدورها حاليا رد قيمة الحجوزات لشركات السياحة.

استثناء الأتوبيسات السياحية

وطالب الجندي، وزارة السياحة والآثار بالعمل مع الجهات الحكومية الأخرى لاستثناء الأتوبيسات السياحية التي تقل مصريين من قرار حظر التنقل بين المحافظات خلال إجازات عيد الفطر المبارك، خاصة أن الأتوبيسات ملتزمة بألا تزيد حمولتها عن 50% من السعة الاستيعابية القصوى للأتوبيس السياحي، مقترحا أن يتم تشكيل لجان من وزارة السياحة والآثار وإدارات المرور بوزارة الداخلية، فضلا عن ممثلين من غرفتي شركات ووكالات السياحة والسفر وغرفة المنشآت الفندقية للتواجد بالطرق ومداخل المدن السياحية للتأكد من تطبيق الأتوبيسات السياحية لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط التشغيل.

وتسائل الجندي، عن أسباب التفرقة في المعاملة ما بين الأتوبيسات السياحية التي تقل سياحا والتي يسمح لها بالتنقل بين المحافظات أو الأتوبيسات الأخرى التي تتبع وزارة النقل والمسموح لها بنقل المصريين بين المحافظات وبين الأتوبيسات السياحية المحظور عليها نقل المواطنين المصريين خلال إجازات العيد.

ومن جانبه، قال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة أن هذا القرار سيعرض شركات السياحة وشركات النقل السياحي لخسائر مالية كبيرة خاصة أنه صادر قبل حلول إجازات عيد الفطر المبارك بـ72 ساعة فقط وفي ظل وجود حجوزات بالآلاف من المصريين الراغبين في قضاء تلك الإجازات بالفنادق المصرية.

وأوضح الغمري، أنه يجب على وزارة السياحة العمل بقوة خلال الساعات المقبلة لتعديل هذا القرار والسماح للأتوبيسات السياحية التي تحمل سياحا مصريين بالتنقل بين المحافظات خلال العيد مع تحديد أعداد الركاب المسموح بتواجدهم بالأتوبيسات وتوقيع عقوبات مشددة على الشركات المخالفة.

وكانت غرفة شركات السياحة قد أصدرت اليوم كتابا دوريا حمل رقم 110 لعام 2021 تحت شعار هام وعاجل أكدت خلاله أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 933 لعام 2021 والصادر يوم 5 مايو الجاري في مادته رقم 9 والتي نصت على أنه يحظر خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك أن تنقل أتوبيسات الرحلات والحافلات الجماعية بين المحافظات، وهذا الحظر ينطبق أيضا على نقل المصريين بالمركبات السياحية بين المحافظات خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.