مد مبادرة دعم السياحة الداخلية لنهاية مايو الجاري

قررت وزارتا الطيران المدني، والسياحة والآثار، مد العمل بمبادرة دعم السياحة الداخلية في مصر حتى 31 مايو الجاري، بدلاً من منتصف الشهر الحالي، وذلك تشجيعاً للسياحة الداخلية وتزامناً مع فترة الأعياد والإجازات الصيفية، مع الالتزام بنسبة الـ50% من الطاقة الاستيعابية للفنادق، وفقاً لضوابط التشغيل المقررة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية بكل المطارات والمتاحف والمواقع الأثرية والمطاعم والكافيتريات والفنادق والأتوبيسات السياحية.

ويأتي القرار في إطار حزمة الإجراءات التشجيعية التي تقوم بها الحكومة لدعم قطاعي السياحة والطيران، والعاملين بهما، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، لدعم القطاع والعاملين به وتنشيط الحركة السياحية.

جدير بالذكر، أن أسعار تذاكر الطيران للمصريين والأجانب ثابتة بسعر موحد شامل الضرائب للذهاب والعودة من القاهرة والإسكندرية إلى الأقصر 1500 جنيه، وإلى أسوان 1800 جنيه، ومن القاهرة أو الإسكندرية إلى شرم الشيخ والغردقة وطابا 1800 جنيه، وإلى مرسى علم 2000 جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن المبادرة أطلقتها وزارتا الطيران المدني، والسياحة والآثار، في شهر يناير الماضي، وفقاً لتوصيات اللجنة الوزارية للسياحة والآثار خلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال شهر ديسمبر 2020، وجرى مدها مرة إلى 15 مايو 2021، ثم مدها مرة أخرى حتى 31 مايو الجاري.