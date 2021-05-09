«السياحة» عن موعد استقبال الوفود الروسية: مطلع يونيو المقبل «فيديو»

قالت الدكتورة سها بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنه من المفترض أن تبدأ الوفود السياحية الروسية في العودة إلى مصر من جديد، مطلع يونيه المقبل، موضحة أنه حتى الآن لم يتم تحديد اليوم، الذي سيبدأن فيه العودة بالتحديد، لكن هذا سيحدث مع بداية الشهر المقبل.

وأوضحت «بهجت»، خلال مداخلة هاتفية، السبت، مع برنامج «مانشيت»، المذاع على شاشة extra news، أن القطاع السياحي في مصر، تم تجهيزه وتهيئته بالفعل لاستقبال الوفود السياحية، مشيرة إلى أن الاستعدادت بدأت الفعل منذ أن عادت مصر لفتح شواطئها السياحية من جديد في يوليو من العام الماضي، بعد الموجة الأولى من انتشار وباء كورونا المستجد.

وأشارت المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة والآثار، إلى أن مصر قامت بالعديد من الجهود على مستوى القطاع السياحي، لتعيد السياحة الداخلية أولا، ومن بعد ذلك بدأت تركز جهودها على إعادة الوفود السياحية الخارجية إليها من جديد، بعد التأثير السلبي الشديد، الذي خلفته أزمة وباء كورونا على هذا القطاع.

ولفتت إلى أن مصر مهتمة بشكل كبير في إعادة السياحة الروسية إليها من جديد، كونها أهم الأسواق المصدرة للوفود السياحية في مصر، وموضحة أن خبر رجوعها كان مؤشر إيجابي بشكل كبير على مستوى القطاع السياحي المصري.

وأردفت أنه مع بداية وباء كورونا، فرضت مصر إجراءات مشددة ومتكاملة للحد من انتشار الوباء، ورغم ذلك كان هناك إجراءات أخر فرضتها الدولة على القطاع السياحي بالأخض، لزيدة التأكيد على تطعيم العاملين بالقطاع باللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كوفيد 19، بالإضافة إلى تأهليهم وتدريبهم على كيفية التعامل السليم في ظل هذا الوباء، مؤكدة أن المناطق التي ستيقبل الوفود السياحية الروسية تعتبر مناطق خضراء وأمنة لاستقبال الوفود السياحية.