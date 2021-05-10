أسعار بورصة الدواجن اليوم الاثنين 10-5-2021 في مصر

تهتم ربات البيوت بمعرفة أسعار بورصة الدواجن اليوم الاثنين الموافق 10 ماي، والتي استقرت في بداية معاملات اليوم، ما عدا الدواجن البيضاء، انخفضت بمقدار جنيهان في الكيلو، بسبب توافر المعروض، وإقبال المواطنين على شراء الدواجن ومشتقاتها مثل البانيه والأوراك، باعتبارها واحدة من أهم الأطعمة على موائد المصريين في الشهر الك

واستمرارا لسلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار اليوم، في مجال الاقتصاد، تستعرض أسعار بورصة الدواجن سواء من الغرفة التجارية بالقاهرة أو بالسوق المصرية.

أسعار بورصة الدواجن من الغرفة التجارية.

وانخفض سعر كرتونة البيض حيث بلغ سعر كرتونة البيض بالمزرعة 28 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 32 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكتكوت في المزارع ما بين 7 و9 جنيهات، وفق تصريحات الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وأضاف في حديث مع «الوطن» أن سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء، انخفض بمقدار جنيهان، ليصبح في المزرعة بين 23 و24 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 28 إلى 29 جنيهًا.

أسعار الدواجن في السوق المصرية

أما عن أسعار الدواجن في السوق المحلية، فترصدها «الوطن» على النحو التالي:

وصل سعر كيلو كبد الدجاج إلى 47 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو البانيه نحو 85 جنيهًا.

سجل سعر الكيلو جرام من البط نحو 53 جنيهًا.

تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء ما بين 29 إلى 30 جنيهًا.

وبلغ سعر الكيلو جرام من الشيش نحو 75 جنيهًا.

بلغ سعر الكيلو جرام من الدواجن البلدية نحو 36 جنيهًا.

أما سعر الكيلو جرام من الوراك فوصل إلى 40 جنيهًا.

سجل سعر الكيلو جرام من الكبد والقوانص نحو 42 جنيهًا.

ووصل سعر الكيلو جرام من الدبابيس إلى 47 جنيهًا.