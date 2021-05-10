شباب يسجلون لأسرهم على موقع لقاحات كورونا: سهل وسريع

في منشور توعوي بشأن التسجيل على الموقع الخاص باللقاحات المطورة ضد فيروس كورونا، ناشدت وزارة الصحة، الشباب عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»: «سجل لأفراد عيلتك من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على الموقع الإلكتروني الخاص بحجز لقاحات كورونا».

وأوضحت الوزارة في منشورها، أنه يمكن التوجه لأقرب وحدة صحية لحجز لقاح كورونا، وذلك للمواطنين الذين يجدون صعوبة في التسجيل على الموقع الإلكتروني، وفي حال أي استفسارات يتم التواصل على رقم الخط الساخن رقم 15335.

«دينا» تسجل لوالدتها المصابة بأمراض مزمنة

واستجاب عدد من الشباب إلى مناشدة الصحة بالتسجيل في موقع حجز لقاحات كورونا لأقاربهم من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وحكوا تجربتهم لـ«الوطن».

دينا محمد سعد، من محافظة الشرقية، «سجلت على الموقع لوالدتها»، توضح أنها قامت بإدخال البيانات الشخصية «الاسم، رقم البطاقة، النوع، إذا كانت الحالة تعاني من مرض مزمن، المكان، والعمر».

رد سريع على طلب حجز «دينا» للقاح

وتؤكد دينا تلقيها رسالة فورية برقم كودي لطلبها بحجز لقاح كورونا، بحسب حديثها، مع التنويه بالانتظار لتلقي رسالة تتقدم بها مع والدتها إلى أقرب فرع صحة تابع لهم، لتتلقي الوالدة اللقاح.

ولفتت إلى علمها بالموقع الإلكتروني الخاص بحجز اللقاح من مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة: أنها سجلت لعدد من أفراد عائلتها.

«أروة» والدتها تلقت اللقاح بعد يومين من التسجيل

وتحكى أروة على، تجربتها مع موقع تسجيل لقاحات كورونا، موضحة أنها سجلت لها ولوالديها، بعد معرفتها بمعلومة إمكانية الحجز من موقع الوزارة، مضيفة أن التسجيل كان سهلا، وتسلمت رسالة بتأكيد الحجز، وبعد يومين رسالة أخرى لذهاب والدتها لتلقي اللقاح: «علشان هى مصابة بأمراض مزمنة».

تلقت والدة «أروى» لقاح كورونا بالفعل في مستشفى مركز ههيا بالشرقية، وهى المدينة التى يقيمون بها، لافتة إلى أن والدتها لم تشعر بأي أعراض بعد التطعيم باللقاح سوى ألم بسيط في الكتف لمدة يومين، وتنتظر الآن رسالتها هى ووالدها لتلقي اللقاح.

لم تختلف تجربة أحمد سليم كثيرًا عن التجربتين السابقتين، حيث قام بالتسجيل على الموقع الخاص بحجز لقاحات كورونا لوالده «من كبار السن»، وبعدها تلقى رسالة التأكيد بالحجز.