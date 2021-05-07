مسلسل يوسف الشريف كوفيد 25 الحلقة 10: اللقاح لم يعد قادرا على الفيروس

تناولت أحداث مسلسل مسلسل يوسف الشريف كوفيد 25 الحلقة 10، قضية تحور الفيروس، وبات اللقاح عاجز عن التعامل مع الأعراض التي تطورت إلى تحول الأشخاض إلى كائنات متوحشة، في ظل احتماء يوسف الشريف، الذي يؤدي دور طبيب ويوتيوبر، في مستشفى هو ومجموعة معه.

وظهرت خلال أحداث مسلسل يوسف الشريف كوفيد 25 الحلقة 10، أعراض جديدة تظهر على المصابين جراء الإصابة بالفيروس، حيث يصاب المريض بحالة هياج غريبة ويتحول إلى كائن مختلف مثل «الزومبي»، وأصبح اللقاح لا يؤثر في وقف هذه الأعراض، واكتشف الدكتور ياسين، أن اللقاح لم يعد قادرًا على مواجهة الفيروس بعدما حدث تحور وأصبح يغير في الـ«دي إن إيه» للمصابين.

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تحولت مناطق عزل المصابين في أحداث مسلسل يوسف الشريف كوفيد 25 الحلقة 10، إلى مكان مليئ بالكائنات المتوحشة، ونجا الدكتور ياسين ورامي، من حادث سير مفاجئ بسبب عدم تركيز رامي بعدما اكتشف أن البنزين غير كاف، وأصبحت هناك مشكلة في توافر مشتقات الطاقة.

وخلال أحداث مسلسل يوسف الشريف كوفيد 25 الحلقة 10، تحولت مصر إلى منطقة محظورة، وجرى نقل غير المصابين إلى أماكن آمنة، مع إجراءات حازمة بعدم الخروج منها إلا بتعليمات من وزارة الصحة، ووفرت الوزارة خطًا ساخنًا لاستقبال الاستفسارات على مدار 24 ساعة، من قبل المواطنين.