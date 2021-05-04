أحداث مسلسل يوسف الشريف كوفيد 25: هل تتحقق نبوءة بيل جيتس في الحلقة 7؟

تناول أحداث مسلسل كوفيد 25 الحلقة 6 قضية تفشي الوباء بشكل سريع ما شكل أزمة عالمية في مسلسل الخيال العلمي الذي يحاكي انتشار الأوبئة مستقبلًا والتوقف أمام سلسلة من الأوبئة، ضربت الإنسانية عبر حقبة كانت عائلة فيروسات كوفيد قد تطورت فيها إذ توقعت خبيرة الفلك التي تجسد دورها الفنانة أميرة العايدي زيادة الأوبئة والأمراض بشكل سريع وتنبأت بأنّها ستحصد أرواح ملايين البشر خلال الفترة المقبلة.

ومن المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل يوسف الشريف كوفيد 25 الحلقة 7 تطورات حروب الإنسان مع الأوبئة، وهي نبوءة رجل الأعمال الأمريكي بيل جيتس، التي أشار إليها في سلسلة وثائقية صدرت عبر مجموعة نتفليكس وحملت عنوان «الوباء القادم»، وحذّر فيها من أنّ العالم لن يكون مستعدًا للتعامل مع وباء جديد متطور مستقبلًا، كما أبرزت هذه الحلقة أنّ أسواق الحيوانات هي مصدر الفيروسات وتجمعات جثث الحيوانات والدم المختلط مع اللحوم، من عوامل انتقال مختلف أنواع الفيروسات إلى الإنسان، قبل انتشارها بشكل كبير وسط البشر.

وعلى مدار أحداث مسلسل كوفيد 25 الحلقة 7 من المتوقع أن تظهر حيوانات وطيور لها علاقة بكوفيد 25، الذي يؤثر على الجهاز العصبي للإنسان ويظهر على المصابين أعراض نفسية خطيرة، كما يزيد عدد المصابين بالوباء الغامض الذي يغزو العالم.

معلومات عن مسلسل «كوفيد 25» للفنان يوسف الشريف

يذكر أنّ قصة مسلسل كوفيد 25، تتنتمي إلى قصص الخيال العلمي والتشويق الـ15 حلقة، وهو من بطولة نخبة من النجوم على رأسهم يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين، وعماد رشاد، وغيرهم من النجوم، من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي.