مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 27.. أحمد عز يواجه خطر الموت بعد قتل شقيقه

شهد مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 27، العديد من الأحداث والتفاصيل المثيرة، وذلك في إطار قصة العمل الدرامي المتناول أحد ملفات المخابرات المصرية، عن طريق مجموعة عمليات سرية يقوم بها كل من الفنان أحمد عز صاحب شخصية «سيف العربي»، والفنانة هند صبري مجسدة شخصية «دينا أبو زيد»، الذين يقومان بهجمات ضد جواسيس في الفترة ما قبل 2011.

مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 27.. شقيق أحمد عز يتعرض للقتل

شهدت الحلقة إندلاع ثورة 25 يناير، الأمر الذي جعل بعض الجماعات الإرهابية تستغل الوضع لتنفيذ المخططات الخاصة بهم، ولكن مجموعة منهم توجهوا إلى أحد المستشفيات التي يخدم داخلها «حازم» شقيق الفنان أحمد عز الذي يجسد شخصية «سيف العربي».

وأثناء حديث «سيف» مع شقيقه «حازم» هاتفيًا، قام الأخير بترك الهاتف مع ارتفاع أصوات دوي إطلاق النار بالمكان، وعندما خرج وجد أفراد تلك الجماعة يقومون بقتل الأشخاص أمامهم، ليقوموا بقتله هو الآخر.

مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 27.. أحمد عز يواجه خطر الموت

وسارع أحمد عز للذهاب إلى المستشفى للاطمئنان على شقيقه، ليجده جثة هامدة على الأرض محاطًا بالدماء، ليبادر بالانتقام من تلك المجموعة من الجماعات الإرهابية بإسقاطهم باستخدام السلاح، قبل أن يسدل الستار على الحلقة بتوجيه ضربة إلى أحمد عز في رأسه أسقطته الحأرضًا.

مسلسل هجمة مرتدة

وتدور أحداث مسلسل هجمة مرتدة، حول أحد ملفات المخابرات المصرية، التي حرص رجالها على حماية مصر، وضبط العديد من الجواسيس الذين يريدون تهديد أمنها القومي، لذا فإن مسلسل هجمة مرتدة يأتي على رأس قائمة تريندات المسلسلات الرمضانية.