مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 26.. بدء الثورات في الدول العربية

حمل مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 26، العديد من التطورات والمفاجآت، التي انتهت في ظهور العديد من الثورات بالدول العربية إبان 2011، فيما بدأت المنظمات الخارجية تكثف من مخطاطاتها من أجل غسل عقول الشباب المصري.

أحداث مسلسل هجمة مرتدة 26

وخلال أحداث مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 26، استكملت تفاصيل العمل الدرامي الدائر حول سلسلة الهجمات التي تقوم بها المخابرات المصرية عن طريق كل من دينا أبو زيد، المجسدة دورها الفنانة هند صبري، وسيف العربي المؤدي دوره الفنان أحمد عز، من أجل الإيقاع بعدد من الجواسيس المستهدفين نشر التفكك بالدول العربية.

وفي الساعة 12 مساء عبر شاشة DMC، استمرت أحداث مسلسل هجمة مرتدة 26، والتي كان بينها نجاح دينا أبو زيد في كسب ثقة نازلي وبداية تدريب عدد من شباب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، لكنها واجهت طلب من منار التابعة للمخابرات المصرية، وهو إبعادها عن أي خطر مرتبط بمحاولة غسل عقلها.

تفاصيل مسلسل هجمة مرتدة 26

وفي جانب آخر من أحداث المسلسل، استطاع سيف العربي في كسب ثقة ريكاردو بعدما وضعه تحت الاختبار من أجل تجنيده، فيما بدأ مركز الجبرتي بغسل عقول بعض الشباب عن طريق مجموعة من المحاضرات محاولا تقليل أي مجهود إو إنجاز يحققه المصريين.

وفي ختام أحداث مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 26، تطرق إلى بداية انطلاق الثورات بالدول العربية إبان عام 2011، فيما كثفت المنظمات الخارجية من مخططاتها حتى تحقق ما تستهدفه من تفكك بالمنطقة العربية.

مسلسل هجمة مرتدة، بطولة كل من أحمد عز، وهند صبري، وهشام سليم، وماجدة زكي، وإنجي المقدم.