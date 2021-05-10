ننشر صورة الإرهابي الخائن حنفي جمال قبل هروبه لسيناء بأيام

حصلت «الوطن» على صورة الإرهابي الخائن، حنفي جمال، أثناء عمله كضابط شرطة، قبل انضمامه للإرهابيين في سيناء.

الصورة التي تنشرها «الوطن» تم التقاطها من داخل قطار قادم من أسوان إلى القاهرة يوم ٢٧ أبريل ٢٠١٦ -قبل اختفائه هو والضباط الثلاثة بيومين- حيث اختفوا يوم ٢٩ أبريل ٢٠١٦ وأصدر جهاز الأمن الوطني حينها تحذيراً عن هروب واختفاء أربعة ضباط وانقطاعهم عن العمل.

وكان الضابط الخائن حنفي جمال، قد شارك في عمليات إرهابية عدة، واستجواب شاب من الذين سقطوا في قبضة الإرهابيين، كما ساهم أيضا في ذبح رهائن بالاشتراك مع آخرين.

وجاء في بيان جهاز الأمن الوطني التحذيري: «يتم تشديد الخدمة والحراسة على الأماكن الهامة وعدم السماح لأي فرد أو مركبة بالاقتراب من البوابات والأسوار إلا بعد التعرف عليها وتفتيشها تفتيشا دقيقا، ويتم الإبلاغ الفوري عند الاشتباه أو التعرف على أحد الاشخاص الآتية: ملازم أ خيرت سامي عبدالحميد السبكي، ملازم أ إسلام وئام أحمد حسن، ملازم أ حنفي جمال محمود سليمان، ملازم أ محمد جمال عبدالعزيز».

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وكان حنفي جمال، الحارس الشخصي لمدير قطاع العمليات الخاصة اللواء مدحت المنشاوي، نظرًا للياقته وتدريبه العالي أثناء وجوده في الخدمة وقبل انضمامه للجماعات الإرهابية.

وشملت أحداث مسلسل الحلقة 27 من الجزء الثاني لمسلسل «الاختيار»، قتل 4 إرهابيين قادوا هجوما مسلحا استهدف كمينا للشرطة جنوب مدينة العريش، وعلى إثره استشهد 3 جنود، كما كشفت حلقة «الاختيار 2» لحظات سقوط خيرت السبكي وحنفي جمال، واستهداف أفراد خلية الضباط الإرهابية من خلال تفجير بؤرة تمركزهم بالطيران العسكري.