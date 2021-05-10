رامي رضوان: أغلب ما ينشر عن تدهور حالة سمير غانم غير صحيح.. نرجوا الدعاء

أعرب الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، عن استيائه الشديد، من الشائعات التي طالت الفنان سمير غانم، خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن دخول نجم الكوميديا في غيبوبة وتوقف أجهزة جسده، مؤكدًا أن هذا الكلام عارٍ تماماً عن الصحة.

وكتب رامي رضوان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «أغلب ما ينشر عن تطورات الحالة الصحية للأستاذ سمير غانم والأستاذة دلال عبدالعزيز غير صحيح.. والسادة الصحفيين ورؤساء تحرير المواقع.. أرجوكم اتقوا الله.. مش كده!»، متابعًا: «الناس بتقف مع بعض وتدعي لبعض في المحن والشدائد.. مش بتزيد من هم المهموم!.. لا تدعوا الجري وراء السبق يكون على حساب الإنسانية والرحمة والحكمة والعقل.. وعلى حساب صحة الآخرين ونفسية أسرهم».

وأضاف رامي رضوان، قائلا: «لكل محبي النجمين الكبيرين الغاليين.. لم نمر بعد من المرحلة الحرجة فنرجوكم الدعاء لهما».

وكانت مصادر من داخل المستشفى التي يُعالج فيها الفنان سمير غانم، قد قالت في تصريح سابق لـ«الوطن»، إن حالته الصحية مستقرة، نافيًا ما تردد على مدار الساعات القليلة الماضية، بشأن دخوله في غيبوبة وتوقف أجهزة جسمه، مؤكدًا أن هذا الكلام عارٍ تماماً عن الصحة.

وأوضح المصدر، لـ«الوطن»، أن الحالة الصحية للفنان سمير غانم مستقرة، ولم تشهد أي تطورات خلال الساعات القليلة الماضية، سواء بالإيجاب أو السلب، داعيًا الجمهور بضرورة الدعاء له لحين التماثل للشفاء.

وأشار المصدر إلى أن أسرة سمير غانم، والمتمثلة في دنيا وزوجها الإعلامي رامي رضوان، وإيمي وزوجها الفنان حسن الرداد، كانت متواجدة بالمستشفى، قبل ساعات، بشأن الاطمئنان على حالته الصحية والوقوف على آخر التطورات، متابعًا أن الأسرة انصرفت من المستشفى قبل قليل، بعدما جرى الاطمئنان عليه من قبل الفريق الطبي المعالج.