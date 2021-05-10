وفاة الحاجة سعدية.. احتفلت بافتتاح المساجد بتوزيع أرز بلبن بالشرقية

توفيت فجر اليوم الحاجة سعدية محمد أحمد سيد أحمد، 67 عاما، مقيمة بمدينة القرين بمحافظة الشرقية، والتي كانت أثارت ضجة على السوشيال ميديا في نهاية أغسطس عام 2020، بعدما قامت بتوزيع «أرز بلبن» على المصلين ابتهاجا بعودة افتتاح المساجد.

وفاة الحاجة سعدية

وأعنلت أسرة الحاجة سعدية عن وفاتها، وقال أحد الأهالي خلال منشور له على «فيسبوك»: «توفيت الحاجة سعدية محمد أحمد سيد أحمد حرم المرحوم الحاج على السيد أبو الحج.. وسوف تشيع الجنازة عقب صلاه الظهر من أمام مسجد عصام بالجبل».

وأضاف خلال المنشور: «العزاء قاصر على تشييع الجنازة.. اللهم أغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك وخالص العزاء لكل الإخوة الأعزاء جميعا».

وتوافد العديد من الأهالي على منزل أسرة السيدة الراحلة بمدينة القرين، لتقديم واجب العزاء لأسرتها ومؤازرتهم، داعين الله عز وجل أن يرحمها ويغفر لها ذنوبها ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وينتظر الأهالي تشييع جثمان السيدة عقب ظهر اليوم من أمام المساجد القريبة من منزلها بالمدينة ودفنها بمقابر أسرتها.

احتفال الحاجة سعدية بافتتاح المساجد بتوزيع أزر بلبن

وكانت الحاجة سعدية احتفلت بعودة فتح المساجد بعد إغلاقها 5 أشهر عام 2020، في ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بالزغاريد وتوزيع الحلوى على المصلين، حيث أعدت أطباقا من حلوى «أرز باللبن»، وانتظرت المصلين بالقرب من المسجدين الكائنين ناحية منزلها بمدينة القرين، وعند خروجهم أطلقت الزغاريد ووزعت الأطباق عليهم وسط حالة من الفرحة بين الجميع.

لقي تصرف السيدة آنذاك استحسان المصلين الذين دعوا الله بأن ينهي الله عز وجل أزمة كورونا، ويحفظ البلاد والعباد من الأوبئة والأمراض، فيما أثار خبر وفاتها فجر اليوم حالة من الحزن بين الأهالي.