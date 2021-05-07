إصابات كورونا عالميا 156.6مليون حالة..ووفيات إفريقيا تتجاوز 123 ألفا

ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، على مستوى العالم إلى 156677623 حالة، كما وصلت الوفيات إلى 3269220 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء من الفيروس،134040047 حالة.

الإصابات بـ«كورونا» في القارة السمراء يصل إلى 4600000 إصابة

وأعلن «المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض»، أن عدد الإصابات بـ«كورونا» في القارة السمراء وصل إلى 4600000 إصابة، مشيرا في بيان، إلى أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس وصل إلى 123700 حالة وفاة، فيما وصل إجمالي حالات التعافي إلى 4272000 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس، تسجيل 1410 إصابة جديدة بالفيروس، و86 وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات بـ«كورونا»، إلى 317010 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 11208حالة.

وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة، 201 إصابة جديدة بـ«كورونا» و8 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 138 مريضا للشفاء، حسب ما كشفت عنه اليوم الخميس وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في بيان لها.وقد بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة 123473 حالة من بينها 201 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء86007 أشخاص والعدد الإجمالي للوفيات 3.307 حالة.

الصين تسجل 13 حالة إصابة جديدة وافدة من الخارج بـ«كورونا»

وفي الصين، قالت «لجنة الصحة الوطنية»، اليوم، إن البر الرئيسي الصيني أبلغ عن 13 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا»، امس الخميس، جميعها وافدة من الخارج، فيما لم يتم الإبلاغ عن أي حالات مشتبه بها أو وفيات مرتبطة بالفيروس.

وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البر الرئيسي الصيني، 90739 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس، تسجيل 73380 إصابة جديدة بـ«كورونا» و2550 وفاة بالفيروس، ليتجاوز عدد الإصابات، 15 مليونا، فيما وصلت إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، إلى 416949 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» في الولايات المتحدة إلى 32356034حالة

وسجلت الولايات المتحدة، 41909 حالة إصابة بـ«كورونا» و730 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إحصاءات «المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض» إلى ارتفاع الإصابات في البلاد إلى 32356034، فيما بلغت الوفيات 576238 .

من جانبها، أعلنت «هيئة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض»، أمس الخميس، أن حوالي 252 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لـ«كورونا» تم حقنها في البلاد.

«المراكز الأمريكية»: حقن 251973752 جرعة من لقاحات «كورونا»

وأضاف «المراكز الأمريكية»، أن 251973752 جرعة إجمالية من اللقاحات تم حقنها بالولايات الأمريكية، ما يشكل حوالي 78% من إجمالي 324610185 جرعة تم تسلمها، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وأشارت السلطات الصحية الأمريكية، إلى أن حوالي 149.5 مليون شخص، ما يقارب 45% من السكان، تلقوا على الأقل جرعة واحدة من اللقاحات.

وزارة سعودية: الحصول على لقاح كورونا شرط إلزامي لحضور الموظفين إلى مقرات العمل

وأعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية، اليوم، أن الحصول على لقاح كورونا سيكون شرطاً إلزامياً لحضور الموظفين والموظفات في جميع القطاعات العام والخاص وغير الربحي إلى مقرات العمل، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وطالبت الوزارة السعودية، كافة القطاعات بحث الموظفين والموظفات على البدء في إجراءات الحصول على اللقاح، للعودة إلى مقرات العمل بشكل آمن وصحي.

تمديد حالة الطوارئ في العاصمة «طوكيو» و3 مناطق أخرى من البلاد حتى نهاية مايو الجاري

وفي اليابان، قال وزير الاقتصاد ياسوتوشي نيشيمورا، إن حكومة بلاده ستسعى لتمديد حالة الطوارئ في العاصمة «طوكيو» و3 مناطق أخرى من البلاد حتى نهاية مايو الجاري لوقف ارتفاع إصابات «كورونا»، مشيرا إلى أن التمديد في طوكيو وأوساكا وكيوتو وهيوجو سيستمر حتى 31 مايو الجاري وأنه ستتم إضافة محافظتي فوكوكا وأيتشي.

من جانبه، قال الأخصائي البلجيكي في علم الفيروسات، ستيفن فان دوخت، إن بلاده تشارف على تجاوز «كورونا»، مضيفا إن كافة المؤشرات تسير في الاتجاه الصحيح منذ عدة أسابيع، ما يعني أن الأزمة الصحية على وشك الانتهاء.

وأشار فان دوخت، إلى أن العودة للحياة الطبيعية بشكل كامل لن تتم دون تطعيم حوالي 80% من البلجيكيين، مناشدا الجميع الاستمرار في اتباع إجراءات الوقاية المعروفة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت السلطات الصحية في بلجيكا، سجلت 24406 إصابة و39 حالة وفاة بـ«كورونا»، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1003746 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروس 24406 حالة.

وقال خبراء كنديون، أمس الخميس، إنه قد لا يتم الوصول إلى مناعة القطيع في البلاد، لكن العودة إلى الحياة المماثلة لتلك التي كانت قبل الفيروس ممكنة من خلال التطعيم، فيما اوضح وزير التجارة الأسترالي دان تيهان، أن الحدود الدولية لبلاده قد لا تفتح بالكامل حتى النصف الثاني من العام المقبل 2022، في ضربة لشركات الطيران وقطاع السياحة.

من جانبه، قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الأردنية غازي شركس، اتخاذ الحكومة الإجراءات اللازمة لمنع دخول الطفرة الهندية إلى البلادج.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الزراعة البرازيلية أن السعودية حظرت الاستيراد من 11 مصنعا لإنتاج لحوم الدواجن في البلاد، وأن الجانب البرازيلي لم يحصل على تبرير لهذا القرار من الرياض.

وقالت الزراعة البرازيلية، إنها شرعت في محادثات مع السعودية بخصوص هذا الحظر.