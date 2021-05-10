ماليزيا تدعو «التعاون الإسلامي» لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين

دعت لجنة رفاھیة الشعب في مجلس النواب المالیزي، الحكومة المالیزیة لممارسة المزید من الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، من خلال منظمة التعاون الإسلامي واتحاد مجالس الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، لضمان سلامة الشعب الفلسطیني ورفاھیتھم.

وقال رئیس اللجنة رزالي إدریس، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (برناما) الماليزية في نسختها باللغة الانجليزية، إنّ مالیزیا من خلال المنظمة والاتحاد تتحمل المسؤولیة الجماعیة للتحدث صراحة عن الضغط على الاحتلال ومنع احتمال عودة نظام الفصل العنصري الإسرائیلي إلى الأراضي الفلسطینیة.

وتابع: علینا استعادة السلام والأمن لاسیما للفلسطینین في حي الشیخ جراح الذین أُجبروا على ترك منازلھم في القدس، والذین یبدو أنّھم مجبرون على الإخلاء وسط عملیات تعد تطھیرا عرقیا للمھاجرین الیھود غیر الشرعیین.

وأضاف أنّ اللجنة وصفت أعمال العنف التي يرتكبھا الاحتلال بأنّھا انتھاكات لحقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطیني باستخدام قوات الاحتلال الإسرائیلیة القنابل الصوتیة والغاز المسیل للدموع والرصاص المطاطي التي أسفرت عن إصابة أكثر من 200 فلسطیني.