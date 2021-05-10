عاجل.. نقل 50 مصابا من «باب الأسباط» إلى مستشفيات القدس المحتلة

قال «الهلال الأحمر» الفلسطيني، إنه تم نقل 50 مصابا من «باب الأسباط» إلى مستشفيات القدس المحتلة المختلفة، وجار نقل مصابين أخرين، وما يحول دون ذلك هو إجراءات قوات الاحتلال، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

واندلعت مواجهات عنيفة داخل باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم، بعد اقتحامه من قبل العشرات من عناصر قوات الاحتلال الإسرائيلي عبر باب المغاربة.

وأوضح «الهلال الأحمر» الفلسطيني، في بيان، أنه تعامل مع عشرات الإصابات بينها خطيرة بالوجه والأعين وأعداد كبيرة من المصابين بحالات اختناق، فيما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الطواقم الطبية من دخول الأقصى.

وألقت قوات الاحتلال، قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وأطلقت الأعيرة المطاطية بكثافة على المرابطين داخل الأقصى، فيما لاتزال المواجهات مستمرة.