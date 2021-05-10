شركة بالون بالأقصر تقدم عرضا للسائحة الأمريكية «جلوريا فيتال»

وجهت إحدى شركات البالون الطائر في الأقصر دعوة للسائحة الأمريكية «جلوريا فيتال»، المصابة بالسرطان لمشاهدة كنوز الأقصر ومعابد ومقابر ملوك وملكات ونبلاء الفراعنة، من أعلى نقطة في سماء منطقة البر الغربي للأقصر.

وقالت الشركة في بيان إنها وجهت رسالة للسسائحة الأمريكية جاء فيها: «نتشرف بدعوتك للقيام برحلة خاصة لك ولجميع أفراد أسرتك لمشاهدة أجمل المناظر من سماء الاقصر على متن البالون الخاص بالشركة، متمنيين لك الشفاء العاجل».

وطالبت الشركة بتكاتف الجميع لتوصيل هذه الدعوة للسائحة الأمريكية التى من المقرر أن تصل الأقصر خلال الساعات القادمة.

وكانت الحكومة المصرية مدت إقامة جلوريا فيتال السائحة الامريكية المصابة بالسرطان، لتتمكن من زيارة آثار الأقصر، بعدما تحقق حلمها بزيارة مصر ومشاهدة آثارها.

وقال وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني فى تصريحات صحفية إن جلوريا فيتال، طالبت بمد إقامتها لزيارة آثار الأقصر، وسنحقق لها رغبتها.

وكانت السائحة الأمريكية وصلت مع أسرتها إلى الأهرامات ضمن برنامج سياحي متكامل نظمته لها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتحقق حلمها بزيارة مصر.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تواصلت مع داستن فيتال نجل جلوريا، التي أصيبت بالسرطان وأعربت لابنها عن رغبتها بزيارة مصر ورؤية معالمها السياحية، مما اضطره لعمل إضافي في طهي وبيع الوجبات الغذائية لتحقيق حلم والدته، وأبلغته بأنها ستكون في انتظارهم فور وصولهم إلى مطار مصر.

كما أعدت التنسيقية لأسرة السيدة الأمريكية وابنها برنامجا سياحيا متكاملا يليق بالسيدة التي تركت العالم كله واختارت أن تزور مصر.