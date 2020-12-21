أسرة سائحة حادث القرش في زيارة لمتحف شرم الشيخ

استقبل متحف شرم الشيخ، وفد سياحي أوكراني الجنسية للتعرف على أهم مقتنيات المتحف، اليوم، وأجرى أمناء المتحف جولة إرشادية للوفد لتعريفهم على هوية وتاريخ كل قطعة أثرية معروضة، وأبدي الوفد الاوكراني إعجابه بعظمة الحضارة المصرية القديمة.

واستمتع الفوج السياحي بجولة في المنطقة الأثرية، أعربوا خلالها عن سعادتهم بزيارة مصر للتعرف علي حضارتها العريقة.

وقال أحمد حسنين، مدير المتحف، إن الوفد السياحي ضم السائحة الأوكرانية السيدة Katerynachumakova وأسرتها، والتي تعرضت لحادث هجوم القرش بمنطقة محمية رأس محمد.

وأضاف مدير المتحف، في تصريح له اليوم الاثنين، أن الوفد بتفقد صالات العرض المتحفي، للاطلاع على مقتنيات المتحف، وقام بجولة إرشادية داخل أروقة المتحف بصحبة بعض أمناء المتحف، للاطلاع على المقتنيات الفريدة التي يضمها سيناريو العرض المتحفي.

وأوضح أن الوفد أبدى إعجابه الشديد بمقتنيات المتحف، وخاصة آثار الملك الذهبي "توت عنخ آمون" وأشاد بمحاكاة المقبرة الخاصة به.

وأكد مدير المتحف، أن السيدة الأوكرانية أشادت بالحضارة المصرية، وقدرة المصريين القدماء على التعبير عن حياتهم من خلال تماثيل ورسومات توضح كيف كانت طريقة معيشتهم.

وأشار إلى أن المتحف يتناول نشأة الحضارة المصرية، ومراحل تطورها وكيف أبدع المصريون القدماء في إقامة هذه الحضارة العريقة والرائدة في العديد من المجالات المختلفة، ويسلط الضوء على الانسان المصري وسلوكه تجاه البيئة من حوله، وكيفية التعايش مع كائناتها التي قدسها وراعاها واستمد منها العديد من المعاني المختلفة في رحلته مع الحياة.

يذكر أن منطقة محمية رأس محمد شهدت في نهاية شهر أكتوبر الماضي حادث مأساوي، عقب هجوم أسماك قرش على سائحة أوكرانية وابنها، ومرشد سياحي مصري، خلال مشاهدة الشعاب المرجانية والغطس بمحمية رأس محمد، وأسفر الهجوم عن إصابة الثلاثة بإصابات مختلفة، وجرى نقلهم إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي.