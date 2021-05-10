تداول 9300 طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تداول 9300 طن بضائع و495 شاحنة، حيث شملت حركة الواردات 3300 طن بضائع و214 شاحنة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع و281 شاحنة وإجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 4 سفن.

وأكدت هيئة المينا، في بيان، اليوم، أن ميناء سفاجا سيشهد مغادرة السفينة محبة بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين دليلة وبوسيدون اكسبريس كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية للسفينتين عمان وسينا .

وفي سياق آخر نفذت أجهزة مدن محافظة البحر الأحمر عدة حملات موسعة لمتابعة لأسواق والأماكن العامة والشوارع والميادين للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتمكن أعضاء الحملة ومسئولى الضبطية القضائية من تم تحرير عدد 120مخالفة وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين، بناء على تعليمات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر باستمرار أعمال تكثيف الحملات يوميا فى الفترة الصباحية والمسائية بجميع قطاعات المدن .

كما تمكنت أجهزة البحر الأحمر من تنفيذ عدد من القرارات لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمدينة الغردقة واستعادة أملاك الدولة بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

كما واصلت أجهزة البحر الأحمر رفع مخلفات الأشجار بشارع السبع فيلات وتشغيل البوكت ورفع الأتربة بشارع السلام بمدينة الغردقة وذلك بناء على خطة النظافة والتطوير التي تقوم بها الوحده المحلية لمدينة الغردقة لإظهار المدينة بالمظهر الجمالى اللائق.