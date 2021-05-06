تخصيص 228 مسجد لأداء صلاة العيد في البحر الأحمر

خصصت مديرية أوقاف البحر الأحمر 228 مسجدا لأداء صلاة العيد بمدن المحافظة بواقع 110مساجد في الغردقة و 30 مسجدا في مدينة رأس غارب و 18 مسجدا في سفاجا و 41 مسجدا في القصيرو 10 مساجد في مرسى علم.

وكشف الدكتور محمود الشيمي مدير عام أوقاف البحر الأحمر عن تخصيص 228 ‪ مسجدا بمدن المحافظة لأداء صلاة العيد الفطر المبارك وهي المساجد المسموح بها أداة صلاة الجمعة والمرافق بها ساحات واسعة مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازي طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء .

وأكد في تصريح صحفي، اليوم الخميس، على أهمية الالتزام بجميع الضوابط الإجرائية والاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي والتطبيق الحرفي لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في هذا الشأن، وحظر أداء صلاة العيد في الزوايا وتطبيق العقوبة على المخالفين.

وشدد على عدم السماح بإقامة التهجد أو الاعتكاف في أي من المساجد في ظل الظروف الراهنة والمحافظة على الالتزام بالإجراءات الوقائية وإجراءات التباعد الإجتماعي سواء كنا داخل المسجد أم خارجه , وهذا هو التطبيق العملي لفهم صحيح الدين.

وفي سياق آخر، يواصل مسئولي الضبطية القضائية بمدينة الغردقة متابعة التزام أصحاب المحلات التجارية والكافتريات والمترددون عليها بارتداء الكمامات الواقية والالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين .

ومن جانبه، شدد اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة الغردقة على استمرار الضبطية القضائية يوميا على مدار اليوم خلال الفترة الصباحية والمسائية بجميع قطاعات المدينة لضبط المخالفين.

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