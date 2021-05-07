حملات ليلية لمتابعة تنفيذ قرارات الغلق بمدن البحر الأحمر

شنت أجهزة البحر الأحمر عدة حملات بجميع مدن المحافظة، لمتابعة التزام أصحاب المحال التجارية والأنشطة المدرجة، ضمن قرار رئيس الوزراء بالغلق من الساعة التاسعة، منها المحال التجارية والمطاعم، والكافتيريات والمولات التجارية، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حفني محافظ البحر الأحمر، ضمن جهود الدولة لمجابهة فيروس كورونا.

حملة لمتابعة غلق المنشأت في المواعيد المقررة في الغردقة

في مدينة الغردقة شنت أجهزة مجلس المدينة برئاسة اللواء إيهاب محمد، حملة لمتابعة التزام أصحاب المحال التجارية والأنشطة المدرجة، ضمن قرار رئيس الوزراء بالغلق من الساعة التاسعة، منها المحال التجارية والمطاعم والكافتيريات والمولات التجارية وعمل محاضر وغرامات للمخالفين وإغلاق المنشأت غير الملتزمة، وأسفرت الحملة عن التزام المحال التجارية والمنشآت المختلفة، بقرار رئيس الوزراء، وزحام أسواق الغردقة رغم الالتزام بقرارات الغل.

يذكر أن شهدت الأسواق والميادين الرئيسية بمدينة الغردقة زحاما شديدا عقب الدقاق الأولى التالية لتطبيق قرار غلق المحال والأسواق في التاسعة مساء، وسط انتشار أمني مكثف ودوريات أمنية ثابتة ومتحركة لقرار الغلق تجوب الشوارع والميادين والأسواق.

رغم تطبيق قرار الغلق المحال في مواعيده في مدينة الغردقة، إلا أن الشوارع المحيطة والمؤدية إلى الأسواق، شهدت زحاما شديدا وتأثرت حركة السيارات في الميادين، ما استدعى لتكثيف الخدمات المرورية لتنظيم حركة السيارات وفك الزحام المروري، خاصة في ميدان الدهار أقدم واكبر ميادين الغردقة وميادين السقالة المؤدي إلى شارع شيراتون أشهر شوارع الغردقة

رئيس مدينة رأس غارب يهيب الالتزام بالمواعيد المقررة

في مدينة رأس غارب شمال المحافظة قامت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب مع الجهات المعنية، تنفيذاً للتعليمات بالمرور في المدينة لمتابعة مدى اتباع وتنفيذ القرارات وإغلاق المحال في تمام الساعة التاسعة مساء.

وأهاب رئيس المدينة المواطنين وأصحاب المحال التجارية الالتزام بكل الإجراءات والضوابط وتطبيق واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين

رئيس مدينة سفاجا تقود حملة ليلية لمتابعة قرارت الفلق

قادت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، مساء اليوم الخميس، يرافقها الأجهزة التنفيذية بمدينة سفاجا، حملات مكبرة لتطبيق قرارات رئيس الوزراء بغلق المحال والمطاعم ومنع التجمعات والالتزام بارتداء الكمامات، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

أوضحت المغربي أنه تم المرور على المحال التجارية والكافيهات والمطاعم لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء بالغلق فى تمام التاسعة، مؤكدة أنه لا تهاون فى تطبيق قرارات رئاسة الوزراء حرصا على الصحة العامة، في إطار مواجهة الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد، مؤكدةً فرض هيبة الدولة وسيادة القانون على الجميع دون استثناءات.

تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.. حملة مسائية للتأكيد على غلق المحال التجارية والمقاهى بالقصير

وفي مدينة القصير جنوب المحافظة، أكد اللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير، على الإدارات المختصة بالوحدة المحلية، القيام بحملة مسائية للتأكيد على غلق المحال التجارية والمقاهي في المواعيد المحددة، تنفيذا للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وقامت إدارة المتابعة الميدانية والبيئة وقسم الإشغالات وقسم الأمن بالوحدة المحلية، بالمرور الميداني بشارع جامعة الدول العربية وشارع العاشر من رمضان وشارع الجمهورية وكل الشوارع الرئيسية بالمدينة، للتأكد من الالتزام بقرار مجلس الوزراء بشأن غلق جميع المحال والكافتيريات في التاسعة مساء.

ووجه رئيس المدينة بالاستمرار في الحملات والتعامل بحزم مع المخالفين غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية، مؤكدا بضرورة التوعية الشاملة، حفاظا على سلامة المواطنين.

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