«المصرية للحقوق» تدين واقعة حي الشيخ جراح وتطالب بحماية الفلسطينيين

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن إدانتها لما تفعله سلطات الاحتلال باقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المقدسيين والمُصلين الفلسطينيين، كما أعلنت المنظمة إدانتها بصفة خاصة عمليات الإخلاء القسري للعائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، واجبارهم بالقوة على مغادرة مساكنهم، ليصبحوا بلا مأوى ودون تعويض أو سكن بديل وتحملهم الرسوم القانونية الباهظة.

الإخلاء القسري تهديد غير مسبوق

وأوضحت المنظمة المصرية لحقوق الانسان، أنّ عمليات الإخلاء القسري للعائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، تعد تهديدا غير مسبوق بالترحيل الجماعي من شأنه أن يتسبب في كارثة إنسانية للعائلات فضلا عن تداعيات سياسية بعيدة المدى على آفاق السلام والاستقرار.

والتهجير الذي يستهدف نحو 28 منزلا يقطنه نحو 500 مواطن فلسطيني، يجري في إطار مخطط مستمر لتهويد القدس الشرقية، وخاصة الأحياء القريبة من البلدة القديمة، ولتفريغ هذه الأحياء من الوجود الفلسطيني، الأمر الذي يشكل «جريمة حرب» كما تشكل «جريمة ضد الإنسانية» بموجب القانون الإنساني الدولي وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بمعاملة المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال.

المنظمة تطالب مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والجامعة العربية بعقد جلسة استثنائية

من جانبها، طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي بممارسة دوره لمنع التهجير القسري لسكان حي الشيخ جراح، قبل أن ينزلق الموقف إلى المزيد من التصعيد.

كما طالبت المنظمة، مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والجامعة العربية، بعقد جلسة خاصة استثنائية للنظر في هذه الجرائم الجسيمة، لاتخاذ تدابير عاجلة وفعالة من شأنها لوقف عدوان الاحتلال وحماية الأماكن المقدسة.