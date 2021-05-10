محاكمة سفاح الجمالية و3 آخرين بتهمة القتل العمد بعد قليل

تنظر، بعد قليل، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، جلسة محاكمة «طارق تلجة» الشهير بـ«سفاح الجمالية»، و3 متهمين آخرين، بتهمتي استعراض القوة والقتل العمد.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، وعضوية المستشارين عادل الغويط، وأسامة محمد أبو صافي.

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد، حيث قتلوا المجنى عليه «سكر»، عمدًا من غير سبق إصرار وترصد، بعد أن نشب الخلاف بينهم وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفا وجوده فيه، وما إن ظفروا به وحيدًا حتى انقضوا عليه بأدوات بطشهم، بالإضافة إلى الاعتداء على سيدة تم عرضها على الطب الشرعي، وذلك بعد خلافات على موقف بمنطقة الحسين مع الأسرة التي وقع منها قتيل.

وعقب تبادل للاتهامات بين أسرتي المجني عليه والمتهمين، ومحاضر بالاعتداءات المتبادلة وإصابة بعضهم، وجهت النيابة العامة العامة للمتهم طارق تلجة و«عبد الرحمن ص»، وشهرته «البيه»، و«هانى ع ع»، هارب، و«مصطفى ع»، تهم استعراض القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليهم «سكر.م.م»، و«زينب .س.ح» و«عبد الرحمن.س»، بقصد بث الخوف في نفوسهم وإلحاق الأذى بهم لفرض السطوة عليهم، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الأذى بهم وإلقاء الرعب فى نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر لحملهم أسلحة نارية وبيضاء.