مصدر أمني يكشف كواليس قتل «سبرتو» لـ«كريم»: بسبب ركن التروسيكل

كشف مصدر أمني، تفاصيل واقعة مقتل سائق على يد آخر في قرية بوهة شطانوف التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، موضحا أن هناك مشكلات سابقة بين الطرفين، بسبب الجيرة والخلاف على «ركن التروسيكل»، حيث قام المتهم بلقاء الأخير أمام أحد المساجد واستوقفه، ووقعت بينهما مشاجرة، قام على إثرها المتهم بطعن المجني عليه، بطعنة نافذة أسفل القفص الصدري بجوار القلب، لقى على إثرها مصرعه في الحال.

المتهم ارتكب جريمة القتل وفر هاربا

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المتهم والمجني عليه كان بينهما خلافات ومشاجرات سابقة، حيث وقع بينهما مشاجرة قبل يومين وتم حل المشكلة بعد تدخل الأهالي، مؤكدا أن المتهم فر هاربا بعد ارتكاب جريمة القتل، فيما تقوم مباحث أشمون بملاحقة المتهم لمحاولة إلقاء القبض عليه.

كان شاب يدعى «كريم.ر» لقى مصرعه، على يد سائق في قرية بوهة شطانوف التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، حيث قام الأخير بطعن الأول بآلة حادة، بسبب خلافات بين الطرفين ومشاجرة وقعت بينهما قبل 48 ساعة من جريمة القتل في أشمون، على خلفية خلافات سابقة على الجيرة، ولقى المجني عليه مصرعه أثناء نقله إلى المستشفى لمحاولة إنقاذه.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بقيام سائق تروسيكل وشهرته «سبرتو»، بطعن «كريم.ر» بآلة حادة، ما أدى إلى وفاته قبل وصوله المستشفى، وتبين أن الطرفين مقيمان بقرية بوهة شطانوف بمركز أشمون.

المجني عليه لقى مصرعه قبل وصوله مستشفى خاص

وأكد أحد أهالي القرية، والذي رفض ذكر اسمه في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جريمة القتل وقعت أمام المسجد الكبير ببوهة شطانوف، وأن المتهم طعن المجني عليه بآلة حادة أسفل القلب، وأن الأهالي نقلوه إلى مستشفى خاص لمحاولة إنقاذه، لكنه مات قبل وصوله إلى المستشفى.