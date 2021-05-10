طارق الشناوي: «الاختيار 2» احتل وجدان المصريين والعرب.. فيديو

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن سباق رمضان هذا العام شهد تميزا كبيرا على مستوى الدراما في أكثر من مجال، لكن مسلسل «الاختيار 2» احتل الصدارة، وذلك في وجدان المصريين والعرب، مشيرًا إلى أن متابعة مسلسل «الاختيار 2» حصلت على المركز الأول على المستوى المصري والعربي.

وأضاف الشناوي في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أن جزءا كبيرا من النجاح يعود إلى الوجدان، فالمتلقي يتعرض للعمل الفني ويشعر كأنه جزء منه، وهو ما حدث في الجزء الأول، لكن الجزء الثاني شهد زيادة في التحليل والنقض الاجتماعي، إذ أن له مكانة كبيرة.

وتابع الناقد الفني: «لو لم يكن صناع العمل على قدر المسؤولية لما كان نجاح الجزء الثاني من المسلسل بهذا الشكل وبخاصة أن الجزء الأول حقق نجاحا كبيرا».

وأشار الشناوي، إلى أن مسلسل «هجمة مرتدة» تصدت لقضية أذرع الإرهاب المنتشرة خارج الوطن وفي العالم كله، وبدأت سلسلة البحث والكشف من خلال جهاز المخابرات المصرية: «مطلوب في الدراما أن يكون العدو خصما قويا، وهو ما ظهر في المسلسل، وبالتالي كانت المواجهة مهمة، وهو ما يحسب للدراما المصرية».

مسلسل الاختيار 2 يدور حول بطولات رجال الشرطة المصرية عقب ثورة 30 يونيو وعزل الرئيس الراحل محمد مرسي، وهو من إنتاج تامر مرسي وشركة سينرجي ومن إخراج بيتر ميمي، وتأليف هاني سرحان، ومن بطولة احمد مكي وكريم عبدالعزيز وإياد نصار ورياض الخولي وإنجي المقدم وبشرى وأسماء أبو اليزيد وهادي الجيار وليلى عز العرب وسلوى عثمان وأحمد حلاوة وأحمد سعيد عبدالغني وأحمد شاكر عبداللطيف.