اليوم.. آخر موعد لتسليم استمارات امتحانات الثانوية للكنترولات

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بضرورة التشديد على المدارس الثانوية بسرعة تسليم استمارات تقدم طلاب الصف الثالث الثانوي العام المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام إلى الكنترولات بالقطاعات الأربعة، «القاهرة، الإسكندرية، المنصورة وأسيوط».

وحددت الوزارة آخر موعد لتسليم الاستمارات للكنترولات صباح اليوم الثلاثاء الموافق 11 مايو الجاري.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم، خطابا منذ أسبوعين، لجميع المديريات التعليمية بمختلف المحافظات على مستوي الجمهورية بشأن مد فترة تقديم المدارس لاستمارات طلاب الثانوية العامة للكنترولات حتى الثلاثاء 11مايو، مطالبة المدارس بسرعة تسليم الاستمارات في موعد أقصاه الثلاثاء الموافق 11 مايو 2021، مع التنبيه على تلك المدارس أنه من يتخلف عن هذا الموعد سيتعرض للمسائلة القانونية، وذلك تحت مسؤولية مديري المديريات التعليمية.

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة، وضوابط الامتحانات، عقب عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى أن الامتحانات ستعقد إلكترونياً بلجان مراقبة بالمدارس، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على الامتحانات، موضحاً أن عصر تسريب امتحانات الثانوية العامة «انتهى بلا رجعة».

وأضاف شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه على طلاب الثانوية العامة المذاكرة والاستعداد للامتحانات، قائلاً: «مافيش غش في امتحانات الثانوية العامة وتصحيح أوراق الإجابات سيكون إلكترونيا لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب»، مؤكداً أن كل طالب سيحصل على درجاته التى يستحقها.

ونوها الوزير إلى أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد في يوليو المقبل، ولن يتم تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا، مؤكداً أن جميع اللجان الامتحانية سيتم تعقيمها قبل بدء الامتحانات، علاوة على تركيب بوابات إلكترونية معقمة أمام اللجان لتعقيم الطلاب والقائمين على الامتحانات، قبل دخولهم اللجان، مشدداً على ضرورة الالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان وعدم نزعها طوال ساعات الامتحان.