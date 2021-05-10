مصرع شخص وإصابة آخر صدمتهم سيارة مسرعة وفرت هاربة بالفيوم

لقي ضخص مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم سيارة بدراجة نارية على طريق أسيوط الغربي بنطاق محافظة الفيوم، حيث فوجئ قائد السيارة بوجود بالدراجة أمامه فحاول الانحراف من حارته المرورية إلى حارة أخرى لكنه لم يتمكن ليصطدم بالدراجة النارية التي تحطمت إلى أجزاء.

بداية الواقعة

تلقى اللواء رمزي البسيوني المُزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود بلاغاً من مرفق الإسعاف بنقل جثة شخص ومصاب إلى مستشفى الفيوم العام، بعد تعرضهما لحادث دهس خلال استقلالهما دراجة نارية، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بالقرب من مفارق جرزا أمام مصنع الغاز.

معاينة الجثة

وانتقل فريق من القسم برئاسة الرائد محمد عبد الحكم رئيس مباحث مركز شرطة طامية، إلى المستشفى، وتبينّ أنّ الجثة لشخص يدعى أحمد سعد أحمد 38 عاماً، توفي متأثراً بإصابته بكسر في قاع الجمجمة، وبفحص بطاقته الشخصية تبينّ أنّه مقيم بأطفيح محافظة الجيزة وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي، وإخطار القسم التابع له ليبلغ أسرته استلام جثمانه.

فحص بيانات المصاب

كما تبينّ أنّ المصاب يدعى ياسر عبد الكريم سلامة 33 عاماً ومقيم بالصف بمحافظة الجيزة، ومصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية، وجرح 5 سم أسفل الذقن، واشتباه ارتجاج بالمخ، وسحجات وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم.

إزالة آثار الحادث

وجرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق والتي أمرت بتفريغ الكاميرات القريبة من المنطقة لتحديد هوية السائق المتسبب في الحادث.