بالأسماء.. ارتفاع ضحايا حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالفيوم لـ4 متوفين

ارتفع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال، والتي وقعت صباح اليوم الأحد، بين قريتي هوارة والناصرية بنطاق مركز الفيوم، إلى 4 متوفين، بعدما توفى ثلاثة مصابين فور وصولهم للمستشفى، إثر إصابتهم بنزيف في المخ والبطن وصعوبة حالتهم وفشل استجابتهم لمحاولة إنقاذهم، فيما جرى تحويل ثلاثة آخرين من مصابي الحادث إلى العناية الجراحية، بينما جرى إيداع مصابين آخرين بقسم عناية الرجال، فيما جرى التصريح بخروج 8 مصابين آخرين من المستشفى بعد عمل الإسعافات الأولية اللازمة نظرًا لإصابتهم الطفيفة.

نائب الفيوم العام.. حاولنا إنقاذ حياة 3 مصابين ولكنهم توفوا

وقال الدكتور أحمد رمضان نائب مدير مستشفى الفيوم العام في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنّ سيارات الإسعاف نقلت جثة واحدة من ضحايا الحادث، بالإضافة إلى 16 آخرين إلى المستشفى، وبدأ الأطباء في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين فورًا، إلا أنّ ثلاثة مصابين لقوا مصرعهم فور وصولهم المستشفى ولم يستجيبوا لمحاولة إنعاشهم.

أسماء المتوفين الأربعة في حادث انقلاب السيارة

وأضاف نائب مستشفى الفيوم العام، أنّ الحالة التي وصلت إلى مستشفى الفيوم العام، جثة هامدة لشخص يدعى «أحمد علي محمد زكي، 27 عامًا»، بينما توفى كل من «نبيل رجائي توفيق، 30 عامًا»، إثر إصابته بنزيف في المخ وجرح 3 سم وكسر مضاعف بالقدم اليسرى، و«إسماعيل قرني سيد، 28 عامًا»، إثر إصابته بنزيف في المخ، و«عماد أشرف محمد، 25 عامًا»، إثر إصابته بنزيف بالبطن.

تحويل 3 مصابين إلى العناية الجراحية

وأوضح «رمضان» أنّه جرى تحويل 3 مصابين آخرين إلى قسم العناية الجراحية لخطورة حالتهم، وهم «مصطفى محمد زكريا، 25 عامًا»، مصاب بكسر بالعمود الفقري وجرح 8 سم بالرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«حازم سعد جلال، 17 عامًا»، إثر إصابته بكسر بالعمود الفقري وخلع بالكتف الأيسر وجرح بالرأس، و«عبد الرحمن طه أحمد، 27 عامًا»، إثر إصابته بكدمات بالرأس وكسر بالترقوة.

إيداع مصابين بقسم عناية الرجال

وأشار إلى أنّه جرى إيداع مصابين بقسم عناية الرجال، وهم «علي ربيع السيد، 25 عامًا»، إثر إصابته بخلع بالكتف الأيمن وكسر بالذراع الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«حميد قرني رياض» إثر إصابته بكسر بالفخذ الأيسر وجروح بالجسم.

خروج 8 مصابين لإصاباتهم الطفيفة

وأكد نائب مستشفى الفيوم العام، أنّه جرى التصريح بخروج 8 مصابين آخرين، نظرًا لكون إصاباتهم خفيفة تنوعت بين كدمات وسحجات بالجسم وعدم حاجتهم إلى البقاء في المستشفى بعد تقديم الإسعافات الأولية لهم، بناء على طلبهم برغبتهم في مغادرة المستشفى.

انفجار إطار السيارة كان سبب انقلابها

وكان اللواء رمزي البسيوني المزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد محمد تعيلب مأمور مركز الفيوم، يفيد بورود بلاغًا من مرفق الإسعاف بنقل متوفى وإصابة 16 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعمال من محافظة بني سويف، خلال توجههم لمحافظة الفيوم للعمل في إحدى المصانع بمنطقة كوم أوشيم.

وتبينّ أنّ السيارة انقلبت بسبب انفجار أحد الإطارات فجأة واختلال عجلة القيادة بيد سائقها،، ما أدى لانقلابها بين قريتي هوارة والناصرية بدائرة المركز، وجرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.