تعرف على أسعار كعك العيد 2021 بأسوان

تشهد أسواق محافظة اسوان فى مراكزها الخمس منافسة شديدة لبيع كعك العيد خاصة كحك وبسكويت العيد قبل أيام من انتهاء لشهرر المبارك وحلول عيد الفطر.

عروض محلات المخبوزات والحلويات بأسوان

يبحث الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، عن أسعار كحك العيد 2021، مع اقتراب عيد الفطر المبارك، بينما استعدت المحلات وأماكن بيع الكحك والبسكويت في أسوان لعرضه بتشكيلات مميزة ومختلفة.

وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنواعا متعددة من كحك وبسكويت العيد وبأسعار أقل من السوق بنحو 40%، كما أعلنت بعض المحال التجارية عن وجود تخفيضات على أسعار كحك العيد2021، بسبب جائحة فيروس كورونا المنتشر، حيث شهدت المحال إقبالا كبيرا من المواطنين على الشراء بعد ساعات من عروض المحلات.

أسعار حلويات العيد في أسوان

أسعار المخبوزات متفاوتة ولكن متوسط البيع في محلات الحلوى المشهورة كالتالي: «بتي فور ٩٠ جنيه بسكويت زبدة ٩٠ جنيه بسكويت نشادر ٨٠ جنيه بسكويت برتقال ٩٠ جنيه بسكويت جوز هند ٩٠ جنيه غريبة مكسرات ١١٠ جنيه كحك ساده ٨٠ جنيه كحك عجوة ٩٠ جنيه كحك ملبن ٩٠ جنيه كحك عجميه ٩٠ جنيه كوكيز ٩٠ جنيه سابليه ١٢٠ جنيه».

أما سعر حلويات العيد فى المخابز والأماكن العادية فأسعارها متوسطة وفي متناول الجميع ففي منفذ مصنع التغذية المدرسة وفى فرن الشيخ بهلول بمدينة أسوان متوسط سعر الكحك والبسكوت الكيلو ٥٠ جنيه ، أما الغريبة والبيتيفور الكيلو 60 جنيه .

جدول السعرات الحرارية لحلويات العيد

ولمعرفة السعرات الحرارية لحلويات العيد والتي يكثر شرائها وتناولها فى هذه الفترة - تحتوي قطعة الكحك ما بين 200 إلى 300 سعر حراري باختلاف الحشو سواء عجوة أو عجمية أو مكسرات.

- كحكة سادة 70 جراما تحتوي على 185 سعرًا حراريًا.

- كحكة بالمكسرات 220 سعرًا حراريًا.

- كحكة بالتمر 240 سعرًا حراريًا.

- شريحة البسكويت 80 سعرًا حراريًا.

- البيتي فور قطعة واحدة منها تحتوي على 100 سعر حراري

- تحتوي قطعة البيتي فور ما بين 150 إلى 200 سعر حراري باختلاف ما فوقه من شيكولاتة أو مكسرات.

تحتوي قطعة الغُريبة ما بين 150 إلى 200 سعر حراري.