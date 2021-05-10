90 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع كهرباء غرب الغربية

أكد محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، مبينًا أنَّه في نطاق قطاع غرب الغربية إحدى القطاعات التابعة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، والتي يبلغ إجمالي المشتركين به 100 ألف مشترك منهم 245 ألف مشترك مسبوق الدفع، تم تنفيذ أعمال توسع واحلال باستثمارات 40 مليون جنيه لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين، وذلك خلال الفترة من يوليو 2020 حتى أبريل 2021.

ولضمان استمرارية التغذية الكهربائية لعملاء الشركة تم تشكيل فرق الصيانة المركزية بقطاعات الشركة في 4 فرق بقطاع غرب الغربية بإجمالي 36 فردًا مع تزويد جميع فرق الصيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية.

وحول محاضر الضبطية القضائية بلغ عدد محاضر الضبطية القضائية خلال شهر مارس 2021، تمّ تحرير 1330 محضرا بإجمالي قيمة تصل إلى 1,5 مليون جنيه بقطاع غرب الغربية.