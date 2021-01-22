وزارة الكهرباء: توفير شاشات تعمل باللمس في 25 فرعا لخدمة ذوي الإعاقة

أكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، إتاحة شاشات تعمل باللمس في 25 فرع خدمة بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوي محافظات الجمهورية، لخدمة ذوي الإعاقة، تنفيذا للبروتوكول الذي وقع بين الوزير الدكتور محمد شاكر، ووزير الاتصالات والمعلومات الدكتور عمرو طلعت، في الاول من شهر يوليو من العام الماضي، للاهتمام بجودة الخدمات المقدمة لهذه الفئة.

كبار السن وذوي الإعاقة في قائمة الأولويات

وقال المصدر لـ«الوطن» أنه جاري إتاحة المنصة الإلكترونية لخدمة ذوي الإعاقة، لافتا إلى أن وارة الكهرباء وضعت كبار السن وذوي الإعاقـة في قائمة الأولوية في المعاينة وتركيب العداد، للمتقدمين لتركيب العدادات الكودية، بجميع شركات توزيع الكهرباء.

وأشار المصدر إلى أن المركز التقني التابع لوزارة الكهرباء، أتاح في شهر أكتوبر الماضي، عددا من الخدمات لذوي الإعاقة، منها استفسارات وشكاوى الكهرباء بلغة الإشارة، وصعوبات التخاطب عبر تطبيق «واصل» الذي تحول من خلاله الاستفسارات والشكاوى إلى شركات التوزيع المسؤولة، التي تعمل بدورها على سرعة الحل أو الرد على الاستفسار.

تمكين ذوي الإعاقة من الحصول علي الخدمات بيسر وسهولة

وأوضح المصدر، إتاحة خدمات «واصل» على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، الهدف منها التيسير على المستفيدين من تلك الخدمات المرقمنة والحديثة، باستخدام التكنولوجيا لمساعدة ذوي الإعاقة، لتمكينهم من الحصول على الخدمات الحكومية بيسر.

وأطلقت الشركة القابضة للكهرباء، إدارة جديدة لجودة الخدمات وإسعـاد المتعاملين، لتحديد معايير الجودة لكل الخدمات التي تقدم للمواطن، ومعالجة الأسباب التي تؤدى إلى شكاوى المواطنين.

خدمات ومهام الادارة الجديدة

- إعداد مقترح خطة لتحسين وتطوير الخدمات.

- إيجاد آليات للتسهيل على المواطنين كافة من كبار سن أو ذوي احتياجات خاصة أو مستثمرين.

- وضع خطة زمنية لتطبيق معايير جودة الخدمة لكل قنوات تقديم الخدمات، إضافة إلى تعزيز العلاقات بين قطاع الكهرباء والمشتركين، لضمان تقديم خدمات وفق معاييــر تفوق توقعات المواطنين، والتحقق من رضا العملاء.

- إعداد نموذج موحد لمراكز خدمة الجمهور، تشمل توحيد المحور الهندسي والتكنولوجي، وبناء القدرات البشرية، ومراقبة إتاحة الخدمات.