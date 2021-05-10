محمد ممدوح عن «لعبة نيوتن»: كان من أهدافي العمل مع منى زكي

أعرب الفنان محمد ممدوح عن سعادته بردود الفعل التي حدثت على مسلسل «لعبة نيوتن» و«خلي بالك من زيزي»، الذي يشارك بهما في السباق الرمضاني هذا العام، وقال ممدوح في إتصال هاتفي مع برنامج «كأس إنرجي للدراما»، مع محمد طارق أضا، على إينرجي 92.1 إن الفنان محمد فراج ممثل عظيم وأنه استمتع كثيرا بالعمل معه، «كنا نكمل بعض في الشغل»، أما الأستاذ سيد رجب، فالجميع يتعلم منه وخاصة في المشاهد التي جمعت بينهم خلال تصوير مشاهد «لعبة نيوتن».

وأكمل الفنان محمد ممدوح حديثه، «العمل مع مخرج كبير أمر مهم جدا، أما عن التمثيل مع الفنانة منى زكي فكان أحد أهدافي، هي فنانة مخلصة جداً في عملها وتحرص على التركيز في كل تفاصيل العمل، وكانت هناك العديد من المناقشات خلال المشاهد وقبل التصوير».

وكان مسلسل «لعبة نيوتن» قد حقق نسب تصويت مرتفعة، حيث خصصت إنرجي اللينك التالي لإتاحة أفضل فرصة للمستمعين للمشاركة في التصويت لمسلسلهم المفضل للفوز بجوائز كأس إنرجي للدراما https://www.radionrjfm.com، وعن مسلسل «خلي بالك من زيزي»، قال ممدوح: «على الرغم من أن الكثير يجد المسلسل لايت كوميدي ولكنه في المقام الأول إنساني اجتماعي، ويؤكد أن جميع الأشخاص لديهم مشاكل وهناك دائماً مبرر لهم ولتصرفاتهم».

مسلسل «لعبة نيوتن» من بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

وأعرب الفنان محمد ممدوح عن سعادته بالعمل في مسلسل «خلي بالك من زيزي» ومشاركته فريق العمل.

مسلسل «خلي بالك من زيزي» بطولة الفنانة أمينة خليل ومحمد ممدوح وعلي قاسم وصفاء الطوخي وسلوى محمد علي ونهى عابدين وبيومي فؤاد، تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.