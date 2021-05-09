محمد صبحي: «خلي بالك من زيزي» شرف للدراما.. والمخرج لم يستخدم عضلاته

أشاد الفنان محمد صبحي، بأبطال مسلسل «خلي بالك من زيزي»، المذاع في الموسم الرمضاني الحالي، واصفا إياهم بالنجوم الكبار الذين أدخلوا السعادة على الجميع، وشرف للدراما في رمضان، «مش بقول رأيي كناقد فني أو رأيي الفني، إنما هتكلم كمشاهد عنده شوية وعي».

وأضاف «صبحي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر 2»، في شهر رمضان، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن هدف المسلسل بسيط للغاية وكذلك موضوعه، والمشاركين فيه وصلوا هذا الهدف رغم تعقيده، واصفا مخرج المسلسل بالعبقري، «لم يستخدم عضلاته في وضع الكاميرا تحت الرجلين ومن فوق القفا والإضاءة من الشباك والضلمة».

وأوضح أنه يعتقد أن مخرج المسلسل حدد مع المؤلفة تصنيف هذا العمل، لافتا أنه يتابع الفنانة أمينة خليل منذ بداية مشاركتها في الأعمال الفنية، «فيه ممثل تتأكد إن دي مهنته وأنه بيحافظ على شرف المهنة ودة نموذج أمينة خليل»، مشيرا إلى أنه كان يتابع أيضا الفنان محمد ممدوح منذ بدايته الفنية، «أول لما ظهر على الشاشة كنت دايما بقول جوايا يارب يشتغل على نفسه، وأنا سعيد أنه اشتغل على نفسه».

ولفت أن المسلسل بين حقيقة هامة وهي إذا لم نهتم بالطفل ونتفهمه لا نحزن عندما يكبر ونجده كيف يتعامل مع المجتمع وهذه قضية في منتهى الخطورة، متابعا : «محمد ممدوح وأمينة خليل مش بيهتموا أي حاجة تانية غير فن التمثيل».

مسلسل «خلي بالك من زيزي» بطولة الفنانة أمينة خليل ومحمد ممدوح وعلي قاسم وصفاء الطوخي وسلوى محمد علي ونهى عابدين وبيومي فؤاد، تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.