محمد ممدوح عن «لعبة نيوتن»: شخصية «حازم» حقيقية.. ومنى زكي نبهتني لتفاصيل كثيرة

حالة من النجاح يحققها الفنان محمد ممدوح في مسلسل لعبة نيوتن مع منى ذكي والذي يتمّ إذاعته يوميًا على شاشة قناة دي إم سي، والذي يجسد فيه شخصية «حازم» وهو رجل متزوج يحدث بينه وبين زوجته كثير من المشاكل بسبب تراكمات.

وعن هذه الشخصية قال محمد ممدوح، إنَّ «شخصية حازم حقيقية وموجودة في المجتمع بشكل كبير، وقد يكون هذا واحد من الأسباب التي دفعتني للمشاركة في العمل».

وأضاف «ممدوح» في تصريح خاص لـ«الوطن»: «ما يحدث بين حازم وهنا طوال المسلسل هو فعل ورد فعل، فحازم يكون له فعل يتسبب في رد فعل أكبر من قبل هنا، والعكس، وهذا يسبب تراكمات بينهما تؤدي إلى تفاقم المشاكل وعدم حلها».

وأكّد أنَّ «حازم من أهم الشخصيات التي قدمتها في حياتي، وساعدتني في بعض تفاصيل الشخصية النجمة منى ذكي، حيث كانت تجمعنا بروفات عمل قبل التصوير وكانت تلفت انتباهي لنقاط في شخصية حازم لم أنتبه لها».

مسلسل لعبة نيوتن

مسلسل لعبة نيوتن بطولة منى ذكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد ومايان السيد وأدم الشرقاوى وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف واخراج تامر محسن .

موعد عرض مسلسل لعبة نيوتن

يذكر أنَّ مسلسل لعبة نيوتن يذاع يوميا عبر شاشة قناة دي إم سي فى تمام الساعة 8 مساءا.

وكانت قد شهدت الأحداث في الحلقة 26 من مسلسل لعبة نيوتن محاولة الشيخ مؤنس الذي يجسد دوره الفنان محمد فراج اغتصاب زوجته هنا، والتي تجسد دورها الفنانة منى ذكي.