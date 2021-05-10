وكالة الفضاء المصرية تستشرق حلم اكتشاف كوكب المريخ 2030
القوصي: جاري إنشاء منصة إلكترونية لعلوم الفضاء لنشر ثقافته خلال الفترة
كتب:
أحمد أبوضيف
05:08 م | الإثنين 10 مايو 2021
كوكب المريخ الاحمر
يواصل مسلسل حلم الفضاء الكرتوني المنتج من قبل وكالة الفضاء المصرية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حلقاته منذ بداية شهر رمضان 2021، والذي تدور أحداثه حول استشراق المستقبل الفضائي المصري، بداية من عام 2030، وهو أن تتولى الوكالة إعلان عن مسابقة كبرى لتدريب وإعداد رواد فضاء من الأطفال ليشاركوا في رحلة استكشاف كوكب المريخ، وعلى مدار الحلقات دخل ابطال المسلسل في اختبارات ومغامرات لاكتشاف عالم الفضاء الساحر، وجاءت المسابقة على أساس تصفيتهم ليصل العدد لـ4 أطفال فقط إلى المرحلة النهائية ليحققوا حلمهم الكبير بالسفر إلى المريخ.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إنّ المسلسل عبارة عن رسوم متحركة ثنائية الأبعاد (2D)، وتدور حلقاته باللهجة العامية المصرية، ويستهدف الأعمار بين الـ8 أعوام إلى 14 عاما، وهو عبارة عن خيال علمي، مغامرات، اجتماعي، كوميدي.
وأضاف الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أنّ الهدف من مسلسل حلم الفضاء، هو تنمية نوعية الثقافة العلمية وتبسيط العلوم للأطفال، والتي تهدف لتعريف الأطفال من خلال أحداث المسلسل بعلوم الفضاء، مثل: المجرات، الكواكب والكويكبات، النجوم، فيزياء الفلك وغيرها من العلوم.
وكذلك يهدف المسلسل لعرض علوم الفضاء، وبيان مدى أهميتها، ولماذا تهتم بها مصر، بل العالم أجمع، ولم ينفق من أجلها عشرات وربما مئات المليارات، وذلك في إطار المغامرات وتبسيط العلوم والكوميديا من خلال الرسوم المتحركة، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتماشيًا مع رؤية مصر 2030.
وأشار الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إلى أنّ من ضمن الأهداف هو نشر ثقافة الفضاء والمعيشة في الفضاء وتأسيس ثقافة البحث والتنفيذ للبرامج الفضائية، وجار حاليا الاستعداد لتنفيذ منصة تعليمية تكنولوجية تكون متاحة للجميع على الإنترنت وتكون متخصصة في مجال الفضاء.
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