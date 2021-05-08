كيف رصد الصاروخ الصيني في الفضاء؟ (فيديو وصور)

منذ الأسبوع الماضي، أثارت بكين جدلا ضخما مجددا بالعالم، بسبب الصاروخ الذي أطلقته الصين Long March 5B، وفقدت السيطرة عليه، حيث كان جزءا من أول محطة فضائية تطورها بكين لتنافس المحطة الفضائية الدولية.

«سي إن إن»: الصاروخ الذي أطلقته الصين سيسقط في تركمانستان

وبعد ترجيحات بسقوطه على سوريا ثم الهند والسودان، قالت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، إن الصاروخ الذي أطلقته الصين الخارج عن السيطرة سوف يسقط فوق تركمانستان في منطقة آسيا الوسطى، الساعة 11:30 مساء اليوم بتوقيت جرينتش، أي الساعة 1:30 صباح الأحد بتوقيت القاهرة.

وأضافت «سي إن إن» أن الصاروخ الصيني لن يسقط في البحر، ولكن فوق اليابسة وربما فوق منطقة مأهولة بالسكان.

وسبق أن توقعت القوات الجوية الأمريكية عبر موقع «سبيس تريك»، أمس، أن الصاروخ الخارج عن السيطرة سيدخل الغلاف الجوي للأرض يوم 9 مايو الجاري فوق تركمانستان، عند إحداثيات 38.1 درجة شمالا وخط طول 62.5 درجة شرقا.

التقاط صور الصاروخ الذي أطلقته الصين

خلال حالة الترقب بالعالم بشأن موعد ومكان سقوط الصاروخ الصيني التائه، تمكن تلسكوب في منطقة سيكانو بوسط إيطاليا، من التقاط صورة له خلال عبوره فوق المنطقة.

وقبل ساعات، أوضح البروفيسور الفلكي جينالوكا ماسي، مؤسس مشروع التلسكوب الافتراضي، أنه تم التقاط صورة الصاروخ الصيني التي وفرتها قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية أو ما يُعرف بـ«NORAD» عندما مر فوق منطقة سيكانو.

ومنذ خروج الصاروخ عن السيطرة، رصده موقع سبيس نيوز، بأن جسما صاروخيا صينيا خرج عن السيطرة، ومن المحتمل سقوطه على الأرض خلال أيام، لتنتشر آراء عديدة بشأن مكان وتوقيت سقوطه وأضراره.

وعقب ذلك، توقعت مؤسسة «أيروسبيس كوربوريشن» الفضائية الأميركية، أن يسقط حطام الصاروخ فوق السودان، أو سواحل أستراليا، بينما قدرت وكالة الفضاء الأوروبية أن الصاروخ سيسقط بين 8 و10 مايو.