القبض على أصحاب فيديو الاستلقاء على شريط القطار في الدقهلية

ألقت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات «منطقة شرق الدلتا» القبض علي 3 طلاب في الدقهلية يقيمون بقرية «العصافرة» مركز المطرية، بعد بثهم مقطع فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك، واليوتيوب» بقيام أحدهم بالاستلقاء على شريط السكة الحديد بمحطة سكة حديد العصافرة، وقيام آخر بتصويره.

واعترفوا أنهم فعلوا ذلك من أجل تحقيق مكاسب مالية من المشاهدات، وفور بث الفيديو تسبب في موجة من الغضب علي مواقع التواصل الاجتماعي، وتوعد وزير النقل بالقبض عليه، إلا أن الشاب دافع عن نفسه مؤكدا أن الفيديو ليس حقيقي وأنه تضمن مونتاج يظهره كأنه نائم تحت القطار.

القبض علي أصحاب فيديو الاستلقاء علي شريط القطار

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة المطرية بتحرير المحضر رقم 2 أحوال من الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات «منطقة شرق الدلتا» يتضمن ضبط كل من: « أيمن م. م.»، 18 سنة طالب، وشقيقة «أمجد»، 16 سنة طالب، و«أنس هـ ع.»، 18 سنة طالب، ويقيمون بقرية « العصافرة » دائرة المركز إثر تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك، تطبيق اليوتيوب»، يتضمن قيام الأول بالاستلقاء على شريط السكة الحديد بمحطة سكة حديد العصافرة، وقيام الثاني بتصويره.

اعتراف الطلاب : عايزين نعمل مشاهدات علي فيسبوك

وضبطت القوة بحوزتهم كاميرا فيديو صغيرة ، 2 هاتف محمول، کارت ذاكرة، بمواجهتهم في محضر الشرطة، اعترفوا بارتكاب الواقعة وذلك لزيادة نسبة المشاهدة على القناة الخاصة بالأول لتحقيق مكاسب مالية من المشاهدة، وقيد المحضر رقم 1033 لسنة 2021 إداري مركز المطرية، وجاري العرض على النيابة العامة.

وظهر الشاب الأول في مقطع الفيديو وهو يستلقي علي شريط السكة الحديد، والقطار قادم بسرعة، إلا أنه فور حالة الغضب من نشر الفيديو دافع عن نفسه بأن الفيديو غير حقيقي وأنه ثبت الهاتف قبل قدوم القطار بحوالي 20 دقيقة وتشغيله، وعندما مر القطار كان يعمل الموبايل، وهو ما أعطى إيحاء بأن الفيديو حقيقي، وصور نفسه في مقطع آخر وهو مستلقي علي القضبان، وأجرى مونتاج للفيديوهات فظهر وكأنه نائم تحت القطار.